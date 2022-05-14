Основатель ФЕ: Мы думали, что у нас все так же плохо, как в Ф1

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Сегодня стало известно о приходе компании McLaren со своей командой в Формулу Е. Этому предшествовал уход из чемпионата ряда немецких автопроиpводителей: BMW, Audi и Mercedes.

По мнению основателя электрической серии Алехандро Агага, приход McLaren свидетельствует, что уход немцев не стал трендом и, возможно, они и вовсе ошиблись.

«Я думаю, приход McLaren говорит сам за себя, – сказал Агаг. – Несколько месяцев назад мы были в ситуации, когда от нас уходили автопроизводители. Для чемпионата это очень тяжелый удар, почти что провал. Можно вспомнить, как Формула 1 чувствовала себя в конце нулевых, когда неожиданно ушли BMW и Toyota.

Так что в прошлом году мы были в такой же ситуации, слышали кучу неприятных комментариев в наш адрес. Сами думали: «Что вообще происходит?».

Но теперь с нами Maserati, McLaren, вернулась команда Abt. И это круто! Я думаю, этот успех связан с презентацией болидов третьего поколения, которые действительно удались».

Дополнительная информация: Джейк Боксалл-Легг