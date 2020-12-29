«Они хвалят Формулу Е только из-за денег». Экс-пилот серии упрекнул коллег в лицемерии

Дюваль провел в Формуле Е три сезона, начиная с самого первого – после чего по приглашению Audi перешел в DTM и больше не возвращался в соревнования электрических формул.

Француз, которому сейчас 38 лет, по ходу карьеры имел возможность поездить на самой разной технике – включая прототипы LMP1, машины серии IMSA и японской Суперформулы.

По его мнению, Формула Е с точки зрения гонщика является далеко не самой интересной. а слова восторга, которые регулярно можно слышать от участников этого чемпионата, нельзя назвать искренними.

«Мне не нравится Формула Е, эти машины совсем не быстрые, – объяснил Дюваль. – При этом мне по душе те места, где они проводят свои этапы, и формат уик-эндов. Мне вообще по душе гонки в городах.

У меня была возможность поездить в Формуле Е. я провел там несколько сезонов. И с точки зрения гонщика, который сидит за рулем, удовольствие гораздо меньше, если сравнивать с теми машинами, у которых больше мощности и сцепления с асфальтом.

И если сейчас какой-то пилот говорит, что машиной ФЕ очень здорово управлять – это только потому, что он выступает в этом чемпионате и ему за это платят. Понятно, что в таком случае ты не будешь иметь ничего против. Но в действительности это не так здорово, как пилотировать технику LMP, DTM или Super GT, тут я совершенно уверен.

Безусловно, электрическая машина тоже может доставить удовольствие. Но для этого нужно много сцепления и хорошая мощность. Тогда это очень здорово».

С мнением Дюваля не согласился Рене Раст, чемпион DTM, который в сезоне-2021 будет выступать в Формуле Е за Audi.

«Думаю, любой машиной интересно управлять, – сказал немец. – Если вы сядете за руль Формулы Е, то будете безумно довольны. Разумеется, это отличается от прототипа с прижимной силой и мощностью.

В Формуле Е больше тактики, экономии шин и энергии. Здесь гонщик куда сильнее влияет на итоговый результат.

Лично я получаю от этого большое удовольствие, так как очень люблю детально все анализировать. Да, машины Формулы Е медленнее и почти не имеют звука. Но это не значит, что управлять ими неинтересно».

Формула Е проводит свои гонки на собственных трассах, где не ездят другие серии, что затрудняет сравнение по темпу с техникой остальных чемпионатов. Однако в Марокко на том же кольце свои гонки устраивает WTCR – и по времени круга ее «кузовные» машины уступают электроформулам чуть более четырех секунд. Тот же Туринг ездит и в Будапеште, где проигрывает 20 секунд с круга Формуле 3, 25 секунд – Формуле 2 и почти 40 – Формуле 1.