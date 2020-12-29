Формула E
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
26 февр.
Следующее событие через
58 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
27 февр.
Следующее событие через
59 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Рим
10 апр.
Следующее событие через
101 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Париж
24 апр.
Следующее событие через
115 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Монако
08 мая
Следующее событие через
129 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Сеул
23 мая
Следующее событие через
144 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Берлин
19 июн.
Следующее событие через
171 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
Следующее событие через
192 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Лондон I
24 июл.
Следующее событие через
206 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Лондон II
25 июл.
Следующее событие через
207 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула E / Новость

«Они хвалят Формулу Е только из-за денег». Экс-пилот серии упрекнул коллег в лицемерии

Поделились
Комментарии
«Они хвалят Формулу Е только из-за денег». Экс-пилот серии упрекнул коллег в лицемерии
Автор:
, Репортер, Индия

Победитель «24 часов Ле-Мана» и бывший участник электросерии Лоик Дюваль заявил, что в действительности это не самые лучшие гонки

Дюваль провел в Формуле Е три сезона, начиная с самого первого – после чего по приглашению Audi перешел в DTM и больше не возвращался в соревнования электрических формул. 

Француз, которому сейчас 38 лет, по ходу карьеры имел возможность поездить на самой разной технике – включая прототипы LMP1, машины серии IMSA и японской Суперформулы. 

По его мнению, Формула Е с точки зрения гонщика является далеко не самой интересной. а слова восторга, которые регулярно можно слышать от участников этого чемпионата, нельзя назвать искренними.

«Мне не нравится Формула Е, эти машины совсем не быстрые, – объяснил Дюваль. – При этом мне по душе те места, где они проводят свои этапы, и формат уик-эндов. Мне вообще по душе гонки в городах.

У меня была возможность поездить в Формуле Е. я провел там несколько сезонов. И с точки зрения гонщика, который сидит за рулем, удовольствие гораздо меньше, если сравнивать с теми машинами, у которых больше мощности и сцепления с асфальтом. 

И если сейчас какой-то пилот говорит, что машиной ФЕ очень здорово управлять – это только потому, что он выступает в этом чемпионате и ему за это платят. Понятно, что в таком случае ты не будешь иметь ничего против. Но в действительности это не так здорово, как пилотировать технику LMP, DTM или Super GT, тут я совершенно уверен.

Безусловно, электрическая машина тоже может доставить удовольствие. Но для этого нужно много сцепления и хорошая мощность. Тогда это очень здорово».

С мнением Дюваля не согласился Рене Раст, чемпион DTM, который в сезоне-2021 будет выступать в Формуле Е за Audi.

«Думаю, любой машиной интересно управлять, – сказал немец. – Если вы сядете за руль Формулы Е, то будете безумно довольны. Разумеется, это отличается от прототипа с прижимной силой и мощностью. 

В Формуле Е больше тактики, экономии шин и энергии. Здесь гонщик куда сильнее влияет на итоговый результат. 

Лично я получаю от этого большое удовольствие, так как очень люблю детально все анализировать. Да, машины Формулы Е медленнее и почти не имеют звука. Но это не значит, что управлять ими неинтересно».

Формула Е проводит свои гонки на собственных трассах, где не ездят другие серии, что затрудняет сравнение по темпу с техникой остальных чемпионатов. Однако в Марокко на том же кольце свои гонки устраивает WTCR – и по времени круга ее «кузовные» машины уступают электроформулам чуть более четырех секунд. Тот же Туринг ездит и в Будапеште, где проигрывает 20 секунд с круга Формуле 3, 25 секунд – Формуле 2 и почти 40 – Формуле 1.

Читайте также:

Первый этап сезона Формулы Е перенесли

Предыдущая новость

Первый этап сезона Формулы Е перенесли
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула E
Пилоты Лоик Дюваль , Рене Раст
Автор Рахит Тукрал

Самое читаемое Сегодня

Red Bull раскрыла истинную причину увольнения Элбона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull раскрыла истинную причину увольнения Элбона

Анализ: что мы уже знаем о новой Ferrari SF21
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: что мы уже знаем о новой Ferrari SF21

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1

«Они хвалят Формулу Е только из-за денег». Экс-пилот серии упрекнул коллег в лицемерии
Формула E Формула E / Новость

«Они хвалят Формулу Е только из-за денег». Экс-пилот серии упрекнул коллег в лицемерии

В Формуле 1 приготовились к падению темпа в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Формуле 1 приготовились к падению темпа в 2021 году

Гонщики Ф1 не включили Феттеля, Боттаса и Норриса в десятку лучших
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гонщики Ф1 не включили Феттеля, Боттаса и Норриса в десятку лучших

Самые грубые пилоты 2020 года: Квят в топ-5
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Самые грубые пилоты 2020 года: Квят в топ-5

Ф1 отказалась от выбора шин в первой части сезона-2021
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ф1 отказалась от выбора шин в первой части сезона-2021

Самое важное:

«Они хвалят Формулу Е только из-за денег». Экс-пилот серии упрекнул коллег в лицемерии
Формула E Формула E / Новость

«Они хвалят Формулу Е только из-за денег». Экс-пилот серии упрекнул коллег в лицемерии

Первый этап сезона Формулы Е перенесли
Формула E Формула E / Новость

Первый этап сезона Формулы Е перенесли

Календари, новые правила и остальное: главные решения Всемирного совета FIA
Формула 1 Формула 1 / Новость

Календари, новые правила и остальное: главные решения Всемирного совета FIA

Прогноз Motorsport.com: через год увидим Квята в Формуле Е. У нас есть целых 5 аргументов в пользу этого
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Прогноз Motorsport.com: через год увидим Квята в Формуле Е. У нас есть целых 5 аргументов в пользу этого

Самое читаемое

1
Формула 1

Red Bull раскрыла истинную причину увольнения Элбона

2
Формула 1

Анализ: что мы уже знаем о новой Ferrari SF21

3
Формула 1

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1

3дн
4
Формула E

«Они хвалят Формулу Е только из-за денег». Экс-пилот серии упрекнул коллег в лицемерии

5
Формула 1

В Формуле 1 приготовились к падению темпа в 2021 году

Самое важное:

«Они хвалят Формулу Е только из-за денег». Экс-пилот серии упрекнул коллег в лицемерии
Формула E

«Они хвалят Формулу Е только из-за денег». Экс-пилот серии упрекнул коллег в лицемерии

Первый этап сезона Формулы Е перенесли
Формула E

Первый этап сезона Формулы Е перенесли

Календари, новые правила и остальное: главные решения Всемирного совета FIA
Формула 1

Календари, новые правила и остальное: главные решения Всемирного совета FIA

Прогноз Motorsport.com: через год увидим Квята в Формуле Е. У нас есть целых 5 аргументов в пользу этого
Формула 1

Прогноз Motorsport.com: через год увидим Квята в Формуле Е. У нас есть целых 5 аргументов в пользу этого

Куда пойти Квяту после Формулы 1? Большой разбор Motorsport.com
Формула 1

Куда пойти Квяту после Формулы 1? Большой разбор Motorsport.com

Последние видео

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е 00:54
Формула E
15 авг. 2020 г.

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге 01:37
Формула E
25 апр. 2020 г.

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео 01:05
Формула E
25 апр. 2020 г.

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум 00:15
Формула E
19 апр. 2020 г.

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум

Кибергонка Формулы Е в Монако: лучшие моменты 01:57
Формула E
19 апр. 2020 г.

Кибергонка Формулы Е в Монако: лучшие моменты

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.