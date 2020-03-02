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Формула E / Марракеш / Новость

Оказывается, Вернь проехал гонку в Марокко с температурой 40. Но все равно стал третьим

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Оказывается, Вернь проехал гонку в Марокко с температурой 40. Но все равно стал третьим
Автор:
2 мар. 2020 г., 19:40

Жан-Эрик Вернь назвал этап в Марракеше своей самой сложной гонкой в Формуле Е. Действующий чемпион весь уикенд провел с повышенной температурой, а по ходу заезда не понимал, на каком месте находится. Это не помешало французу финишировать в тройке призеров

Двукратный чемпион Формулы Е признался, что на этапе в Марокко выступал больным. Жан-Эрик Вернь провел гонку с температурой 40 градусов. Несмотря на это француз сумел прорваться с 11 места на старте на третье на финише.

«За день до гонки меня отправили в больницу в Марракеше. Там мне стало немного лучше, пусть даже мне пришлось ютиться в комнатке площадью 5 квадратных метров, – рассказал Вернь после финиша. – Температура 40 держалась у меня три дня. Определенно, я был не в лучшей форме на этом этапе.

В гонке я забыл про болезнь и просто делал все, что мог. В какой-то момент я спросил своего инженера, на какой позиции я еду, так как не могу увидеть соперников. И он сказал мне: «ты четвертый». До этого я даже не представлял, сколько времени отыграл».

В итоге Вернь финишировал третьим, но подниматься на пьедестал почета не стал. Гонку в Марракеше выиграл партнер Жана-Эрика по команде DS Techeetah Антониу Феликс да Кошта. На пресс-конференции после гонки победитель особо отметил выступление напарника.

«В гонке меня больше всего впечатлил этот парень. У него была настолько тяжелая неделя, а в итоге он вместе с нами на подиуме», – заявил да Кошта. После марокканского этапа Антониу вышел на первую строчку электрического чемпионата. Жан-Эрик Вернь занимает в турнирной таблице восьмую позицию, а DS Techeetah лидирует в командном зачете.

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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Марракеш
Пилоты Антониу Феликс да Кошта , Жан-Эрик Вернь
Команды Techeetah
Автор Мэтт Кью

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