Официально: гонка Формулы Е в Риме не состоится из-за коронавируса
Организаторы чемпионата отказались приезжать в Рим ради апрельского этапа. Гонку в итальянской столице отложили на неопределенный срок
Итальянский этап Формулы Е отложили. Об этом сообщили устроители электрического чемпионата.
«Вследствие продолжающейся эпидемии и в соответствии с мерами по недопущению дальнейшего распространения COVID-19 проведение гонки Формулы Е в Риме 4 апреля 2020 года становится невозможно. Мы свяжемся со всеми обладателями билетов на этот этап в ближайшее время», – говорится в официальном заявлении Формулы Е.
Ранее итальянское правительство запретило проводить публичные мероприятия со зрителями до 3 апреля 2020 года включительно. Это не означает запрет на сами соревнования – при желании организаторы могли бы устроить состязания с пустыми трибунами. Тем не менее промоутеры нескольких спортивных событий, включая регбийные матчи, предпочли не проводить игры совсем.
Руководство Формулы Е пообещало попробовать найти новую дату для гонки в Риме. Это будет сложной задачей, так как сезон 2019-2020 заканчивается в июне.
По сведениям Motorsport.com, Формула Е не хочет отказываться от проведения гонки 4 апреля – чемпионат оставил эту дату зарезервированной на случай, если договориться с другой трассой. Одним из кандидатов на замену Риму стала испанская Валенсия. В этом городе прошли недавние тесты Формулы Е. Машины и оборудование команд до сих пор находится там – а значит, участники и организаторы не понесут дополнительных расходов на транспортировку.
Администрация чемпионата стремится не допустить полной отмены гонки, так как под угрозой срыва находятся еще несколько предстоящих этапов. В частности, из-за эпидемии коронавируса под вопросом оказались гонки Формулы Е в Сеуле (намечена на 3 мая) и Джакарте (запланирована на 6 июня). И в Южной Корее, и в Индонезии зафиксированы случаи заражения COVID-19.
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По слухам, вместо двух азиатских этапов Формула Е может провести один этап в Европе, либо вернуться в Марракеш, где уже прошла гонка в 2020 году. Еще одна мера по спасению календаря текущего сезона – это проведение в Нью-Йорке не одной, а двух гонок. Ни один из этих вариантов на данный момент не подтвержден.
По всему миру от коронавируса умерли почти 3500 человек. Основные очаги распространения находятся в Китае и Иране; сложная эпидемиологическая обстановка также зафиксирована в Италии, Японии и Южной Корее.
Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Этап
|Рим
|Местонахождение
|Рим, городская трасса EUR
|Автор
|Мэтт Кью
Официально: гонка Формулы Е в Риме не состоится из-за коронавируса
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