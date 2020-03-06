Официально: гонка Формулы Е в Риме не состоится из-за коронавируса

Итальянский этап Формулы Е отложили. Об этом сообщили устроители электрического чемпионата.

«Вследствие продолжающейся эпидемии и в соответствии с мерами по недопущению дальнейшего распространения COVID-19 проведение гонки Формулы Е в Риме 4 апреля 2020 года становится невозможно. Мы свяжемся со всеми обладателями билетов на этот этап в ближайшее время», – говорится в официальном заявлении Формулы Е.

Ранее итальянское правительство запретило проводить публичные мероприятия со зрителями до 3 апреля 2020 года включительно. Это не означает запрет на сами соревнования – при желании организаторы могли бы устроить состязания с пустыми трибунами. Тем не менее промоутеры нескольких спортивных событий, включая регбийные матчи, предпочли не проводить игры совсем.

Руководство Формулы Е пообещало попробовать найти новую дату для гонки в Риме. Это будет сложной задачей, так как сезон 2019-2020 заканчивается в июне.

По сведениям Motorsport.com, Формула Е не хочет отказываться от проведения гонки 4 апреля – чемпионат оставил эту дату зарезервированной на случай, если договориться с другой трассой. Одним из кандидатов на замену Риму стала испанская Валенсия. В этом городе прошли недавние тесты Формулы Е. Машины и оборудование команд до сих пор находится там – а значит, участники и организаторы не понесут дополнительных расходов на транспортировку.

Администрация чемпионата стремится не допустить полной отмены гонки, так как под угрозой срыва находятся еще несколько предстоящих этапов. В частности, из-за эпидемии коронавируса под вопросом оказались гонки Формулы Е в Сеуле (намечена на 3 мая) и Джакарте (запланирована на 6 июня). И в Южной Корее, и в Индонезии зафиксированы случаи заражения COVID-19.

По слухам, вместо двух азиатских этапов Формула Е может провести один этап в Европе, либо вернуться в Марракеш, где уже прошла гонка в 2020 году. Еще одна мера по спасению календаря текущего сезона – это проведение в Нью-Йорке не одной, а двух гонок. Ни один из этих вариантов на данный момент не подтвержден.

По всему миру от коронавируса умерли почти 3500 человек. Основные очаги распространения находятся в Китае и Иране; сложная эпидемиологическая обстановка также зафиксирована в Италии, Японии и Южной Корее.