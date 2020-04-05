Один не поверил, другой недооценил. Как Формула Е осталась без двух топ-пилотов
В самом начале истории электрогонок Аллану Макнишу предлагали участвовать в них, но шотландец отказался. Схожая история нашлась и у Майка Роккенфеллера
Перед тем, как запустить в 2014 году свой проект, устроители Формулы Е пригласили в него целый ряд гонщиков с громким именем. В их числе был и Аллан Макниш. В тот момент шотландец как раз объявил об уходе из WEC, где завоевал титул по итогам предыдущего сезона.
В интервью Motorsport.com он признался, что шесть с лишним лет назад не поверил в успех электрической формулы.
«Я ушел из гонок в конце 2013-го, и меня спросили, не хочу ли я выступать в Формуле Е, – вспомнил Аллан. – Решение оставалось целиком и полностью за мной, но я был настроен скептически. В то время новые чемпионаты постоянно появлялись и закрывались.
Я не разглядел, какую динамику все примет, не увидел психологического настроя людей из Формулы Е».
Вскоре Макниш все же оказался в электроформуле – благодаря давним отношениям с Audi, с которой он не раз побеждал к Ле-Мане, экс-пилот возглавил заводскую команду в ФЕ с сезона 2017/18. Этот пост он занимает и поныне.
Примечательно, что сам Аллан не рассказал, в какую именно команду его приглашали в 2013-м, однако, по нашим данным, это точно была не возглавляемая им ныне Abt Audi.
Майк Роккенфеллер
Фото: JEP / Motorsport Images
Бывший напарник Макниша по Audi в марафонских гонках Майк Роккенфеллер поделился собственной историей относительно Формулы Е.
«Честно говоря, я ее недооценил, – сказал чемпион DTM. – Да и сейчас она мне не особенно нравится.
Но чтобы зарабатывать деньги это, определенно, лучшее место после Формулы 1. Там все производители, они готовы много тратить, так что платят достойную зарплату.
Я бы не отказался от такой, но этот проект никогда особенно не увлекал меня, я в него не слишком верил. Может, из-за того, что я пилот старой школы.
Не исключаю, все могло бы сложиться иначе, если бы кто-то подталкивал меня в этом направлении, больше рассказывал. Но у меня не было ни одних серьезных переговоров.
Честно говоря, мне всегда хватало и других дел. Но для нынешних молодых пилотов, если есть возможность, это правильное место.
Может, через три или четыре года появится что-то еще. Скажем, LMDh (новый топовый класс WEC – прим.ред.), кро знает. Очень сложно предсказывать что-то, ведь картина постоянно меняется».
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Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Пилоты
|Аллан Макниш , Майк Роккенфеллер
|Автор
|Мэтт Кью
Один не поверил, другой недооценил. Как Формула Е осталась без двух топ-пилотов
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