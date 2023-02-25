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Обгон перед финишем принес да Коште победу на этапе ФЕ в Кейптауне

Португальский гонщик Porsche оставил позади Жана-Эрика Верня и стал первым в истории победителем на новой южноафриканской трассе.

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Технический редактор, глобальная редакция
Обгон перед финишем принес да Коште победу на этапе ФЕ в Кейптауне
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Стартовав только 11-м, Антониу Феликс да Кошта смог пробиться на вершину подиума на третьем этапе Формулы Е. Гонщик вышел в лидеры, опередив на 240м круге Ника Кэссиди, но затем допустил ошибку при заезде в зону активации повышенной мощности. 

Это позволило выйти вперед Жану-Эрику Верню, однако в самом конце дистанции да Кошта настиг француза и после красивой и напряженной борьбы смог опередить бывшего напарника на предпоследнем круге и одержать первую в сезоне победу.

Кэссиди замкнул тройку призеров.

Жан-Эрик Вернь, DS Penske, DS E-Tense FE23

Жан-Эрик Вернь, DS Penske, DS E-Tense FE23

Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

Исход гонки по улицам Кейптауна мог бы получиться совсем другим, если бы н первом повороте 21-го круга не разбил машину Макси Гюнтер. Из-за режима FCY Кэссиди и Саша Фенестраз, которые в тот момент спорили за лидерство, потеряли возможность воспользоваться дополнительной мощностью. 

В итоге Фенестраз, который впервые в карьере стартовал с поула, вообще не смог заработать очки, так как на последнем круге в борьбе с Кэссиди задел ограждение. 

В самом начале из борьбы выбыл триумфатор саудовского этапа Паскарь Верляйн, который опоздал с торможением в врезался сзади в Себастьена Буэми, что привело к хаосу в группе лидеров и потребовало выезда машины безопасности. 

Рене Раст в итоге финишировал четвертым, а Буэми даже на поврежденной машине завершил дистанцию пятым. 

Максимилиан Гюнтер, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, Ник Кэссиди, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Жан-Эрик Вернь, DS Penske, DS E-Tense FE23, Себастьен Буэми, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

Максимилиан Гюнтер, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, Ник Кэссиди, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Жан-Эрик Вернь, DS Penske, DS E-Tense FE23, Себастьен Буэми, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

Фото: Кард Бингэм / Motorsport Images

Действующий чемпион мира Стоффель Вандорн добился лучшего в сезоне седьмого места – ему, как и еще нескольким гонщикам, сыграл на руку 5-секундный штраф Андре Лоттерера. 

Митча Эванса и Джейка Денниса по ходу гонки наказали штрафным проездом по пит-лейну за технические нарушения – превышение мгновенной мощности и давления в шинах соответственно. 

Команды Mahindra и Abt отказались от продолжения уик-энда после того, как на их машинах обнаружились опасные проблемы с задней подвеской, а Сэм Берд не вышел на старт после квалификационной аварии.

После трех этапов Верляйн остался лидером сезона с 80 очками, следом идут Деннис (62) и Вернь (50). Триумфатор южноафриканской гонки да Кошта вышел на четвертое место (46).

Сезон электроформулы продолжится через месяц на другой новой трассе в Сан-Паулу. 

Результаты гонки Формулы Е в Кейптауне

Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв
1 Portugal Антониу Феликс да Кошта Germany Porsche Team 32  
2 France Жан-Эрик Вернь United States Dragon Racing 32 0.281
3 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 32 1.808
4 Germany Рене Раст United Kingdom McLaren 32 2.208
5 Switzerland Себастьен Буэми United Kingdom Virgin Racing 32 2.656
6 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 32 3.209
7 Belgium Стоффель Вандорн United States Dragon Racing 32 4.210
8 France Норман Нато Japan Nissan e.dams 32 8.582
9 Germany Андре Лоттерер United States Andretti Autosport 32 8.755
10 United Kingdom Джейк Хьюз United Kingdom McLaren 32 10.475
11 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 32 14.183
12 Brazil Сержиу Сетте Камара United Kingdom NIO Formula E Team 32 14.914
13 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 32 38.846
14 France Саша Фенестраз Japan Nissan e.dams 32 47.613
  Germany Максимилиан Гюнтер Monaco Maserati Racing 20 12 Laps
  Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Maserati Racing 1 31 Laps
  Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 0  
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