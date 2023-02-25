Обгон перед финишем принес да Коште победу на этапе ФЕ в Кейптауне

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Стартовав только 11-м, Антониу Феликс да Кошта смог пробиться на вершину подиума на третьем этапе Формулы Е. Гонщик вышел в лидеры, опередив на 240м круге Ника Кэссиди, но затем допустил ошибку при заезде в зону активации повышенной мощности.

Это позволило выйти вперед Жану-Эрику Верню, однако в самом конце дистанции да Кошта настиг француза и после красивой и напряженной борьбы смог опередить бывшего напарника на предпоследнем круге и одержать первую в сезоне победу.

Кэссиди замкнул тройку призеров.

Жан-Эрик Вернь, DS Penske, DS E-Tense FE23 Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

Исход гонки по улицам Кейптауна мог бы получиться совсем другим, если бы н первом повороте 21-го круга не разбил машину Макси Гюнтер. Из-за режима FCY Кэссиди и Саша Фенестраз, которые в тот момент спорили за лидерство, потеряли возможность воспользоваться дополнительной мощностью.

В итоге Фенестраз, который впервые в карьере стартовал с поула, вообще не смог заработать очки, так как на последнем круге в борьбе с Кэссиди задел ограждение.

В самом начале из борьбы выбыл триумфатор саудовского этапа Паскарь Верляйн, который опоздал с торможением в врезался сзади в Себастьена Буэми, что привело к хаосу в группе лидеров и потребовало выезда машины безопасности.

Рене Раст в итоге финишировал четвертым, а Буэми даже на поврежденной машине завершил дистанцию пятым.

Максимилиан Гюнтер, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, Ник Кэссиди, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Жан-Эрик Вернь, DS Penske, DS E-Tense FE23, Себастьен Буэми, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6 Фото: Кард Бингэм / Motorsport Images

Действующий чемпион мира Стоффель Вандорн добился лучшего в сезоне седьмого места – ему, как и еще нескольким гонщикам, сыграл на руку 5-секундный штраф Андре Лоттерера.

Митча Эванса и Джейка Денниса по ходу гонки наказали штрафным проездом по пит-лейну за технические нарушения – превышение мгновенной мощности и давления в шинах соответственно.

Команды Mahindra и Abt отказались от продолжения уик-энда после того, как на их машинах обнаружились опасные проблемы с задней подвеской, а Сэм Берд не вышел на старт после квалификационной аварии.

После трех этапов Верляйн остался лидером сезона с 80 очками, следом идут Деннис (62) и Вернь (50). Триумфатор южноафриканской гонки да Кошта вышел на четвертое место (46).

Сезон электроформулы продолжится через месяц на другой новой трассе в Сан-Паулу.

Результаты гонки Формулы Е в Кейптауне