Обгон перед финишем принес да Коште победу на этапе ФЕ в Кейптауне
Португальский гонщик Porsche оставил позади Жана-Эрика Верня и стал первым в истории победителем на новой южноафриканской трассе.
Стартовав только 11-м, Антониу Феликс да Кошта смог пробиться на вершину подиума на третьем этапе Формулы Е. Гонщик вышел в лидеры, опередив на 240м круге Ника Кэссиди, но затем допустил ошибку при заезде в зону активации повышенной мощности.
Это позволило выйти вперед Жану-Эрику Верню, однако в самом конце дистанции да Кошта настиг француза и после красивой и напряженной борьбы смог опередить бывшего напарника на предпоследнем круге и одержать первую в сезоне победу.
Кэссиди замкнул тройку призеров.
Жан-Эрик Вернь, DS Penske, DS E-Tense FE23
Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images
Исход гонки по улицам Кейптауна мог бы получиться совсем другим, если бы н первом повороте 21-го круга не разбил машину Макси Гюнтер. Из-за режима FCY Кэссиди и Саша Фенестраз, которые в тот момент спорили за лидерство, потеряли возможность воспользоваться дополнительной мощностью.
В итоге Фенестраз, который впервые в карьере стартовал с поула, вообще не смог заработать очки, так как на последнем круге в борьбе с Кэссиди задел ограждение.
В самом начале из борьбы выбыл триумфатор саудовского этапа Паскарь Верляйн, который опоздал с торможением в врезался сзади в Себастьена Буэми, что привело к хаосу в группе лидеров и потребовало выезда машины безопасности.
Рене Раст в итоге финишировал четвертым, а Буэми даже на поврежденной машине завершил дистанцию пятым.
Максимилиан Гюнтер, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, Ник Кэссиди, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Жан-Эрик Вернь, DS Penske, DS E-Tense FE23, Себастьен Буэми, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6
Фото: Кард Бингэм / Motorsport Images
Действующий чемпион мира Стоффель Вандорн добился лучшего в сезоне седьмого места – ему, как и еще нескольким гонщикам, сыграл на руку 5-секундный штраф Андре Лоттерера.
Митча Эванса и Джейка Денниса по ходу гонки наказали штрафным проездом по пит-лейну за технические нарушения – превышение мгновенной мощности и давления в шинах соответственно.
Команды Mahindra и Abt отказались от продолжения уик-энда после того, как на их машинах обнаружились опасные проблемы с задней подвеской, а Сэм Берд не вышел на старт после квалификационной аварии.
После трех этапов Верляйн остался лидером сезона с 80 очками, следом идут Деннис (62) и Вернь (50). Триумфатор южноафриканской гонки да Кошта вышел на четвертое место (46).
Сезон электроформулы продолжится через месяц на другой новой трассе в Сан-Паулу.
Результаты гонки Формулы Е в Кейптауне
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|1
|Антониу Феликс да Кошта
|Porsche Team
|32
|2
|Жан-Эрик Вернь
|Dragon Racing
|32
|0.281
|3
|Ник Кэссиди
|Virgin Racing
|32
|1.808
|4
|Рене Раст
|McLaren
|32
|2.208
|5
|Себастьен Буэми
|Virgin Racing
|32
|2.656
|6
|Даниэль Тиктум
|NIO Formula E Team
|32
|3.209
|7
|Стоффель Вандорн
|Dragon Racing
|32
|4.210
|8
|Норман Нато
|Nissan e.dams
|32
|8.582
|9
|Андре Лоттерер
|Andretti Autosport
|32
|8.755
|10
|Джейк Хьюз
|McLaren
|32
|10.475
|11
|Митч Эванс
|Jaguar Racing
|32
|14.183
|12
|Сержиу Сетте Камара
|NIO Formula E Team
|32
|14.914
|13
|Джейк Деннис
|Andretti Autosport
|32
|38.846
|14
|Саша Фенестраз
|Nissan e.dams
|32
|47.613
|Максимилиан Гюнтер
|Maserati Racing
|20
|12 Laps
|Эдоардо Мортара
|Maserati Racing
|1
|31 Laps
|Паскаль Верляйн
|Porsche Team
|0
|Полные результаты
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