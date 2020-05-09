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Формула E / Интервью

«Объединить Формулу 1 с Формулой Е». Вернь нашел способ скрестить два чемпионата

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«Объединить Формулу 1 с Формулой Е». Вернь нашел способ скрестить два чемпионата
9 мая 2020 г., 09:19

Бывший пилот Toro Rosso и двукратный чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь придумал, как могло бы выглядеть объединенное первенство

Лидер Формулы Е Жан-Эрик Вернь известен своим стратегическим мышлением. На протяжении всей карьеры француз не просто занимается гонками, но и развивает собственный бизнес. К примеру, пилот на ранней стадии инвестировал в компанию Veloce, которая занимается организацией кибертурниров.

Зная хорошую бизнес-хватку Верня, стало интересно, как Жан-Эрик воспринимает слова основателя Формулы Е Алехандро Агага. Испанец уверен: многим гоночным сериям придется объединиться, так как не все переживут карантин, введенный из-за коронавируса.

В рамках проекта #thinkingforward, где мы разговариваем с самыми интересными людьми из мира автоспорта, Motorsport.com спросил у Жана-Эрика, что он думает об идее Агага. Ответ получился неожиданным.

Я бы не хотел, чтобы Формула Е заменила Формулу 1. Было бы здорово, если бы эти чемпионаты объединились. Представьте: первые 10 гонок электрическая Формула 1 проводит на уличных трассах, которые знакомы нам по Формуле Е. Возможно, эти городские трассы станут чуть длиннее, чем сейчас.

А дальше идет вторая половина чемпионата — следующие 10 гонок, которые проходят на привычных автодромах Ф1 вроде Бразилии, Сингапура и Абу-Даби. И в первых 10, и во вторых 10 гонках участвуют одни и те же пилоты. Вот это я хотел бы увидеть.

Мы видим, что современное общество требует от автоспорта ответа на вопрос, зачем он нужен. Люди хотят понимать цель проведения автогонок. Как ты считаешь, эта тенденция продолжится в дальнейшем?

— Да. И у того, что мы делаем сейчас в Формуле Е, действительно есть цель. Это уже не просто гонки. Посмотрите на чемпионат Extreme E, который придумал Алехандро Агаг. У этого первенства еще более четкое целеполагание, чем у Формулы Е: Extreme E будет проводить гонки в удаленных и зачастую экстремальных местах, которых затронуло глобальное потепление, спровоцированное человечеством. С помощью гонок мы повысим осведомленность об этом.

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Если же говорить о Формуле Е, то я никогда не думал, что мы добьемся такого успеха. Алехандро Агаг создал этот чемпионат в идеальное время — не думаю, что эта идея сработала бы, появись она на два или три года раньше. Но случилось так, что одновременно произошел «Дизельгейт» и все остальные события, которые подтолкнули мировой автопром к переходу на электромоторы. И единственной электрической гоночной серией в тот момент была Формула Е.

Так что все автопроизводители устремились в Формулу Е. Чемпионат сразу рванул вверх.

А что ты думаешь о возобновлении соревнований? Как скоро это может произойти?

— Прежде всего нам не нужно быть пытаться умнее правительств разных стран. При этом все-таки важно вернуть гонки как можно скорее. Было бы здорово, если бы автоспорт стал первой спортивной дисциплиной, которая возобновит соревнования — до футбола и всех остальных видов спорта. Люди, которые сидят дома на карантине, хотят наблюдать за спортивными турнирами.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула E , Extreme E
Пилоты Жан-Эрик Вернь

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