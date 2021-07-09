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Формула E Новости

Новый календарь Формулы Е на 2022 год: с Канадой и ЮАР

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Сезон стартует в Саудовской Аравии, а закончится в Южной Корее

Новый календарь Формулы Е на 2022 год: с Канадой и ЮАР

FIA представила предварительный календарь Формулы Е на сезон-2021/22. Федерация утвердила добавление в чемпионат гонок в Канаде и ЮАР. 

Также был изменен принцип проведения этапа ФЕ в Монако: вместо одного раза в два года княжество будет принимать гонки ежегодно. 

В календаре не оказалось Джакарты и Эйндховена, попадания которых туда ждали. Предполагается, что они могут занять пока свободные слоты. Также не оказалось в графике этапа в Валенсии, которая принимает сразу две гонки в этом году.

Календарь Формулы Е в сезоне-2021/22

Дата

Место

28 и 29 января 2022

Диръя, Саудовская Аравия

12 февраля 2022

Мехико, Мексика

26 февраля 2022

Кейптаун, ЮАР

19 марта 2022

Еще не объявлено

9 апреля 2022

Рим, Италия

30 апреля 2022

Монте-Карло, Монако

14 мая 2022

Берлин, Германия

4 июня 2022

Еще не объявлено

2 июля 2022

Ванкувер, Канада

16 и 17 июля 2022

Нью-Йорк, США

30 и 31 июля 2022

Лондон, Великобритания

13 и 14 августа 2022

Сеул, Южная Корея

 

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