Новый календарь Формулы Е на 2022 год: с Канадой и ЮАР

FIA представила предварительный календарь Формулы Е на сезон-2021/22. Федерация утвердила добавление в чемпионат гонок в Канаде и ЮАР.

Также был изменен принцип проведения этапа ФЕ в Монако: вместо одного раза в два года княжество будет принимать гонки ежегодно.

В календаре не оказалось Джакарты и Эйндховена, попадания которых туда ждали. Предполагается, что они могут занять пока свободные слоты. Также не оказалось в графике этапа в Валенсии, которая принимает сразу две гонки в этом году.

Календарь Формулы Е в сезоне-2021/22

Дата Место 28 и 29 января 2022 Диръя, Саудовская Аравия 12 февраля 2022 Мехико, Мексика 26 февраля 2022 Кейптаун, ЮАР 19 марта 2022 Еще не объявлено 9 апреля 2022 Рим, Италия 30 апреля 2022 Монте-Карло, Монако 14 мая 2022 Берлин, Германия 4 июня 2022 Еще не объявлено 2 июля 2022 Ванкувер, Канада 16 и 17 июля 2022 Нью-Йорк, США 30 и 31 июля 2022 Лондон, Великобритания 13 и 14 августа 2022 Сеул, Южная Корея