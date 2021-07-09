Новый календарь Формулы Е на 2022 год: с Канадой и ЮАР
Сезон стартует в Саудовской Аравии, а закончится в Южной Корее
FIA представила предварительный календарь Формулы Е на сезон-2021/22. Федерация утвердила добавление в чемпионат гонок в Канаде и ЮАР.
Также был изменен принцип проведения этапа ФЕ в Монако: вместо одного раза в два года княжество будет принимать гонки ежегодно.
В календаре не оказалось Джакарты и Эйндховена, попадания которых туда ждали. Предполагается, что они могут занять пока свободные слоты. Также не оказалось в графике этапа в Валенсии, которая принимает сразу две гонки в этом году.
Календарь Формулы Е в сезоне-2021/22
|
Дата
|
Место
|
28 и 29 января 2022
|
Диръя, Саудовская Аравия
|
12 февраля 2022
|
Мехико, Мексика
|
26 февраля 2022
|
Кейптаун, ЮАР
|
19 марта 2022
|
Еще не объявлено
|
9 апреля 2022
|
Рим, Италия
|
30 апреля 2022
|
Монте-Карло, Монако
|
14 мая 2022
|
Берлин, Германия
|
4 июня 2022
|
Еще не объявлено
|
2 июля 2022
|
Ванкувер, Канада
|
16 и 17 июля 2022
|
Нью-Йорк, США
|
30 и 31 июля 2022
|
Лондон, Великобритания
|
13 и 14 августа 2022
|
Сеул, Южная Корея