Новые правила ФЕ позволят Maserati использовать моторы DS

Всемирная автомобильная федерация немного изменила правила касательно болидов Формулы Е следующего, третьего поколения, пишет издание The Race. Это играет на руку марке Maserati, которая присоединится к чемпионату в 2023 году.

Речь идет о правилах наименования электродвигателей. Их, в отличие от унифицированных шасси, команды в праве производить самостоятельно. При этом производителей моторов меньше, чем собственно команд, и до сих пор участники чемпионата должны были четко указывать, у кого они берут двигатели.

В новой редакции к наименованию мотора разрешается добавить еще один бренд, не меняя конструкцию двигателя. Благодаря этому Maserati может не создавать свой мотор, а использовать электродвигатели марки DS под своим именем.

Как и Maserari, DS входит в созданный примерно год назад концерн Stellantis. При объявлении о приходе Maserati в Формулу Е с самого начала говорилось, что итальянцы воспользуются техническим опытом DS, но в гонках станут конкурировать с командой DS Techeetah.

Maserati придет в Формулу Е не с самостоятельной командой, а именно как поставщик моторов. Пока имя их партнера официально не называлось, но издание предполагает, что это будет команда Venturi. Это выглядит логично, учитывая, что сейчас Venturi использует двигатели Mercedes, однако немецкий бренд в конце этого сезона покинет чемпионат.