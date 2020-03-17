Nissan отправил главу команды Формулы Е делать электрические суперкары
На место Майкла Каркамо назначен Томмазо Вольпе, который руководит спортивным подразделением Infiniti
Концерн Nissan объявил о перестановках в руководстве своего спортивного подразделения. Майкл Каркамо, который до сих пор занимал должность глобального спортивного директора и руководил командами Nissan в Формуле Е и в Super GT, переведен на работу в Японии, где станет отвечать за разработку дорожных споркаров. Это связано с намерением компании выпустить больше электрических машин, в том числе спортивных.
Каркамо руководил спортивным подразделением Nissan с 2015 года. Именно при нем состоялся дебют марки в Формуле Е.
Прежние обязанности Каркамо возьмет на себя руководитель спортивной программы дочернего бренда Infiniti Томмазо Вольпе, который при этом сохранит за собой и свою прежнюю должность. В мире автоспорта Вольпе известен тем, что именно он привел Infiniti в Формулу 1 в качестве спонсора команды Red Bull, когда та использовала двигатели Renault. Концерны Renault и Nissan состоят в альянсе.
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Об этой статье
|Серия
|Формула E , Super GT
|Команды
|Nissan
|Автор
|Сергей Иванов
Nissan отправил главу команды Формулы Е делать электрические суперкары
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