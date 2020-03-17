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Формула E / Новость

Nissan отправил главу команды Формулы Е делать электрические суперкары

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Nissan отправил главу команды Формулы Е делать электрические суперкары
Автор:
, Редактор
17 мар. 2020 г., 13:03

На место Майкла Каркамо назначен Томмазо Вольпе, который руководит спортивным подразделением Infiniti

Концерн Nissan объявил о перестановках в руководстве своего спортивного подразделения. Майкл Каркамо, который до сих пор занимал должность глобального спортивного директора и руководил командами Nissan в Формуле Е и в Super GT, переведен на работу в Японии, где станет отвечать за разработку дорожных споркаров. Это связано с намерением компании выпустить больше электрических машин, в том числе спортивных.

Каркамо руководил спортивным подразделением Nissan с 2015 года. Именно при нем состоялся дебют марки в Формуле Е.

Прежние обязанности Каркамо возьмет на себя руководитель спортивной программы дочернего бренда Infiniti Томмазо Вольпе, который при этом сохранит за собой и свою прежнюю должность. В мире автоспорта Вольпе известен тем, что именно он привел Infiniti в Формулу 1 в качестве спонсора команды Red Bull, когда та использовала двигатели Renault. Концерны Renault и Nissan состоят в альянсе.

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Об этой статье

Серия Формула E , Super GT
Команды Nissan
Автор Сергей Иванов

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