Nissan отложил презентацию нового болида до середины сезона Формулы Е

Команда Nissan e.dams приняла решение начать новый сезон Формулы Е на прошлогодней машине. Пилоты перейдут на технику нового образца только спустя четыре года, на этапе в Риме, который пройдет в апреле.

По правилам чемпионата все команды выступают на унифицированном шасси. Однако команды вправе самостоятельно разрабатывать электродвигатели, трансмиссию и всю заднюю подвеску.

До сезоне 2018-2019 годов Nissan использовала силовую установку из двух электродвигателей, однако затем это запретили. Переход на новую конструкцию с единственным мотором поначалу отбросил некогда чемпионскую команду в конец пелотона. Однако за время вынужденного перерыва в минувшем сезоне Nissan сумел улучшить программное обеспечение, управляющее распределением энергии, и в финальных гонках лидер команды Себастьян Буэми поднялся в зачете пилотов с 11 на четвертую строчку.

Для экономии средств команд в период коронакризиса руководство Формулы Е ввело правило использования одинаковых моторов в течение двух лет. Команды Audi, Mercedes и Mahindra приняли решение стартовать в следующем сезоне с принципиально новыми силовыми установками, которые им придется сохранить и на сезон 2021-2022 годов. А действующие чемпионы DS Techeetah, как и Nissan, перейдут на новые двигатели позже.

Вчера, в первый день тестов в Валенсии быстрейшим стал Андре Лоттерер на Porsche, вторую и третью строчку в протоколе заняли пилоты DS Techeetah. Лучший из гонщиков Nissan Буэми показал только 12-й результат.