Невероятная авария в Формуле Е: фото и видео
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Из всей восьмерки меньше всех повезло Нику де Врису из Mercedes – действующий чемпион мира оказался под «формулой» Себастьена Буэми. «Хорошо, что у меня есть Halo, а то бы я стал еще меньше», – с улыбкой сказал голландец, чей рост составляет всего 167 см.
В результате аварии никто не пострадал, а нескольким ее участникам даже удалось выйти на повторный старт.
Это уже не первый случай дождевого хаоса в ФЕ: недавно гонку в Нью-Йорке пришлось остановить красными флагами после массового столкновения на мокром асфальте.
Фотограф: Андреас Бейл
Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images
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