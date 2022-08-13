Невероятная авария в Формуле Е: фото и видео

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Из всей восьмерки меньше всех повезло Нику де Врису из Mercedes – действующий чемпион мира оказался под «формулой» Себастьена Буэми. «Хорошо, что у меня есть Halo, а то бы я стал еще меньше», – с улыбкой сказал голландец, чей рост составляет всего 167 см.

В результате аварии никто не пострадал, а нескольким ее участникам даже удалось выйти на повторный старт.

Это уже не первый случай дождевого хаоса в ФЕ: недавно гонку в Нью-Йорке пришлось остановить красными флагами после массового столкновения на мокром асфальте.

Остановка гонки из-за массовой аварии 1 / 3 Фотограф: Андреас Бейл Авария: Оливер Эскью, Andretti Motorsport, BMW iFE.21, Оливер Терви, NIO 333 Racing, NIO 333 001, Себастьен Буэми, Nissan e.Dams, Nissan IM03 2 / 3 Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images Авария на первом круге гонки 3 / 3

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