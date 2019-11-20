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Формула E / Самое интересное

Не будет ли Porsche лузером? Не переругаются ли чемпионы? 5 интриг нового сезона Формулы Е

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Не будет ли Porsche лузером? Не переругаются ли чемпионы? 5 интриг нового сезона Формулы Е
Автор:
, Редактор
20 нояб. 2019 г., 05:59

Пилоты электрических формул проведут первую гонку нового сезона уже в эту субботу. Новостей в межсезонье было много. Среди прочего одной из команд пришлось «ампутировать» мотор – а Mercedes поставил талантливого молодого гонщика перед непростым выбором.

Шестой сезон Формулы Е открывается уик-эндом в Саудовской Аравии. Напомним, что этап будет сдвоенным: квалификации и гонки пройдут в пятницу и в субботу. И если вы выпали из инфопотока после того, как Жан-Эрик Вернь в Нью-Йорке просил товарища по команде заблокировать трассу, а потом троллил Лукаса ди Грасси в соцсетях – вот вам выжимка главных новостей и событий межсезонья. Которые обещают сделать новый сезон особенно интересным.

Новые команды: насколько сильны немецкие тяжеловесы?

К тому, что Формула Е пользуется большей популярностью у автопроизводителей, чем любой другой гоночный чемпионат, мы уже начали привыкать. Но нам по-прежнему регулярно об этом напоминают. И в новом сезоне в турнире появятся сразу две новых марки. Да каких! Mercedes и Porsche – они и сами по себе не требуют представления, и их гоночные заслуги прекрасно известны. Если вспомнить, что заводские команды уже есть у Audi и BMW, то нас ждет межнемецкое рубилово почище чем в лучшие сезоны DTM! Правда, стоит оговориться, что на предсезонных тестах обе новых команды с громкими именами выступили так себе.

Болид Porsche получил имя 99X Electric

Болид Porsche получил имя 99X Electric

Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

У двух проектов немного разная история. В первом случае мы говорим о полноценном дебюте. По сути на электрический чемпионат перебросили тех сотрудников Porsche, кто еще недавно строил спортпрототипы для гонок на выносливость и приводил их к победам. И руководит процессом по-прежнему Фриц Энзингер – тот, кто непосредственно отвечал за программу выступлений в LMP1 (Андреас Зайдль, ныне возглавляющий McLaren, руководил проектом участия в гонках на выносливость в целом – включая категорию GT).

Стоит при этом вспомнить, что прототип Porsche 919 был гибридным – так что, у работавших над ним инженеров и конструкторов есть кое-какой опыт работы с тяговыми электромоторами. Однако на тестах этот опыт пока помог немцам несильно: болиды Porsche порой уступали даже машинам команды NIO, которая в электрическом чемпионате играет роль Williams.

Mercedes в прошлом году уже по сути присутствовал в Формуле Е. Официально команда называлась HWA – но ключевым собственником одноименной компании является концерн Daimler, и этот секрет шит серебристыми нитками. Особого успеха команда из трех букв пока не добилась, но на то они и спортивные псевдонимы. Под ними можно набивать шишки и набираться опыта – а набрав победный ход, не грех и переименоваться. Поэтому можно предположить, что у немецких электрокудесников уже есть, чем удивить конкурентов. 

Ключевая часть названия болида Mercedes – комбинация букв EQ, которая является обязательным элементом названий всех серийных электромобилей марки

Ключевая часть названия болида Mercedes – комбинация букв EQ, которая является обязательным элементом названий всех серийных электромобилей марки

Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Кроме того:

- команда Venturi сменила поставщика силовых установок – теперь она будет использовать оборудование Mercedes вместо прежних ZF. Напомним, что руководителем Venturi является Сьюзи Вольф – супруга Тото Вольфа, возглавляющего спортивные программы Mercedes

- команда Mahindra, наоборот, отказалась в пользу ZF от агрегатов Magneti Marelli

- команда NIO, в составе которой Нельсиньо Пике стал первым чемпионом Формулы Е и которая в прошлом году осталась на последнем месте, отказалась от производства собственных моторов. Теперь китайцы будут закупать у конкурентов из Dragon прошлогоднюю версию силовых установок производства небезызвестной в гоночном мире американской компании Penske

Новые пилоты: де Врис прорвется – или сдастся?

Электрическому чемпионату очень нужна свежая кровь. Не просто новые имена – а новые лидеры. За сражениями Жана-Эрика Верня с Себастьеном Буэми и Лукасом ди Грасси наблюдать более чем любопытно – но эти три богатыря (занявшие в прошлом сезоне три первых места) выступают в Формуле Е, начиная с самого первого сезона. И если они продолжат соображать на троих еще пару лет, расклад рискует стать немного однообразным.

Главная надежда в этом году – голландец Ник де Врис, недавно ставший чемпионом Формулы 2. С одной стороны, для Формулы Е это повод надувать щеки и строить из себя второй по значимости гоночный чемпионат в мире. С другой, Ник не очень похож на своего соотечественника Макса Ферстаппена. Ему уже 24 года, Формулу 2 он выиграл с третьей попытки, и менеджеры команд Формулы 1 не спешат подбивать к нему клинья. Он шесть лет числился в молодежной программе McLaren и три сезона – в аналогичном проекте Audi, но толку от всего этого было не слишком много.

У Ника де Вриса хорошее настроение: приятно из не такого уж молодого пилота с неопределенным будущим стать заводским гонщиком Mercedes

У Ника де Вриса хорошее настроение: приятно из не такого уж молодого пилота с неопределенным будущим стать заводским гонщиком Mercedes

Фото: Alastair Staley / Motorsport Images

Как дальше будет развиваться карьера голландца – вопрос очень любопытный. Наверняка сам Ник по-прежнему надеется обратить на себя внимание нужных людей из Формулы 1. Но для этого надо буквально закатать старожилов Формулы Е в асфальт. Бороться с Вернем или Буэми на равных мало – ведь эти пилоты особого успеха в чемпионате мира не добились. И встать с ними на одну доску – признать себя средненьким по меркам Ф1 гонщиком. Но даже если голландец способен разделать старичков под орех – даст ли ему сделать это болид команды Mercedes? Еще один большой вопрос.

С другой стороны, купаясь в лучах славы и ежемесячно получая на счет приличную сумму от могучего автоконцерна, есть искушение расслабиться, вынести мечту об Ф1 за скобки и сделать вид, что так все и было задумано с самого начала. Крайне любопытно, какой из двух подходов в итоге выберет Ник.

Кроме того:

- компания Porsche привлекла Нила Джани, который в 2016 году за рулем немецкого спортпрототипа выиграл и «24 часа Ле-Мана», и чемпионат мира; в позапрошлом году Джани уже выступал в Формуле Е, но проехал только две гонки – так что, его вполне можно считать дебютантом

- одним из пилотов Jaguar стал Джеймс Каладо, один из заводских пилотов Ferrari в гонках на выносливость: за рулем автомобиля категории GT два года назад он стал чемпионом мира, а в этом году выиграл «Ле-Ман»

- вице-чемпион DTM Нико Мюллер проведет сезон в составе Dragon, совмещая электрические гонки с выступлениями в немецком чемпионате

- вторым пилотом Dragon станет знатный многостаночник Брендон Хартли, который параллельно выступает за Toyota в гонках на выносливость и работает на симуляторе Ferrari

Переходы: не переругаются ли пилоты чемпионской команды?

Иногда поговорки «от добра добра не ищут» и «старый друг лучше новых двух» являются взаимоисключающими. Так получилось и с Андре Лоттерером: выступая за команду DS Techeetah (ставшую в прошлом сезоне чемпионом), он получил предложение от Porsche, за которую ранее выступал в гонках на выносливость. Немец предпочел немецкую марку – и тем самым запустил целую цепочку переходов.

Интереснее всего в ней выглядит переход Антониу Феликса да Кошты из BMW Andretti на место Лоттерера в DS Techeetah. Напомним, что лет семь назад португалец считался гиперперспективным юниором Red Bull и многие уже видели его новой звездой Формулы 1 – но в итоге в кокпите Toro Rosso оказался Даниил Квят, а да Кошта оказался в DTM. На протяжении всех этих лет Антониу упорно отказывается ругать Red Bull и доктора Марко – но никуда не делся тот факт, что свой последний турнир 28-летний пилот выиграл 10 лет назад в Формуле Renault. Причем это был даже не наиболее престижный европейский, а североевропейский кубок.

Да Кошта с талисманом команды (слово Techeetah составлено из английских слов «технологии» и «гепард»)

Да Кошта с талисманом команды (слово Techeetah составлено из английских слов «технологии» и «гепард»)

Фото: Techeetah

Теперь же этот быстрый пилот и настоящий боец приходит в чемпионскую команду и впервые получит машину, которая позволит ему сражаться за верхнюю строчку в турнирной таблице. Но при этом становится напарником Жана-Эрика Верня, которому (если судить по еще одной поговорке) во время завоевания двух подряд чемпионских титулов должен был прийти недурной аппетит. В результате нас может ждать нешуточное противостояние, сравнимое по накалу с борьбой Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля.

Вернь в интервью сказал, что сам посоветовал боссам пригласить да Кошту. Не пожалеет ли? Ведь ценный опыт у Антониу уже есть: в прошлом сезоне в борьбе за победу в Марракеше он врезался в своего напарника по BMW Andretti. На тестах, кстати, из двух пилотов DS Techeetah именно португалец оказался впереди.

Кроме того:

- место Да Кошты в команде BMW Andretti занял Максимилиан Гюнтер. Немец ранее дважды заканчивал в первой тройке европейский чемпионат Ф3, потом перешел в Ф2 и выиграл одну гонку – но из-за нехватки денег не смог продержаться там больше одного сезона. На предсезонных тестах именно Гюнтер показал лучшее время

- Ма Цинь Хуа – китайский пилот, имеющий на своем счету победы в гонках WTCC и WTCR – возвращается в Формулу Е в целом и команду NIO в частности. Раньше он стартовал в гонках эпизодически, теперь же проведет в чемпионате полный сезон

Правила: не убьет ли скорость Nissan «ампутация» мотора?

Главное изменение в правилах накануне нового сезона – запрет использовать при создании силовой установки больше одного электромотора. В прошлом сезоне схему с двумя двигателями использовала одна-единственная команда – Nissan e.dams. Такое решение позволяло сделать машину очень быстрой – и пилоты команды выиграли 6 квалификаций из 13. Но два мотора расходуют больше энергии, чем один – и поскольку объем энергии в Формуле Е ограничен, эта схема так и не стала чудо-оружием, которое позволило бы Nissan e.dams выигрывать гонки за явным преимуществом.

Тем не менее, как говорят в команде, сразу несколько коллективов-конкурентов активно лоббировали запрет. Организаторы же мотивировали его введение желанием пресечь на корню возможную гонку вооружений.  

Как скажется эта ситуация на скорости болидов Nissan e.dams – чрезвычайно любопытно. Ведь выступающий за команду Себастьен Буэми ежегодно входит в число претендентов на титул – и если его возможности будут ограничены машиной, это существенно скажется на раскладах в борьбе за чемпионство.

Не верь глазам своим: болид Nissan e.Dams носит имя IMO2, но мотор в нем только один

Не верь глазам своим: болид Nissan e.Dams носит имя IMO2, но мотор в нем только один

Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Кроме того:

- мощность моторов в режиме атаки (который каждый пилот может активировать на несколько минут по ходу гонки) увеличилась с 225 до 235 киловатт. В теории это может помочь с обгонами – но одновременно приведет к увеличению расхода энергии и потребует компенсировать более агрессивные атаки более экономной ездой на других стадиях гонки

- если раньше очки по итогам квалификации получал только победитель, теперь по одному баллу будет получать обладатель лучшего времени в каждой квалификационной группе. Напомним, на четыре группы пилотов разбивают согласно положению в общем зачете – при этом результаты определяются не по месту в группе, а по времени круга. Получается, что у каждой следующей группы обычно есть преимущество перед предыдущей, так как трасса все больше обрезинивается и становится все быстрее. 

Календарь: не переплюнет ли Джакарта соседний Сингапур?

Главная новость – этап в Индонезии. Формула Е станет первой столь престижной гоночной серией, которая приедет в эту азиатскую страну (на один год опередив MotoGP). Так что, для индонезийских болельщиков это просто супер-событие. Ну, а нам любопытно лишний раз посмотреть на страну, откуда родом такой колоритный пилот как Шон Гелаэль.

Проект трассы на общее обозрение пока не представлен, но в лучших традициях электрического чемпионата трек должен разместиться в центре Джакарты и обеспечить как минимум зрителям красивые виды на местные, весьма колоритные памятники архитектуры.

Схема трассы в Сеуле

Схема трассы в Сеуле

Фото: FIA Formula E

Кроме того:

- в календаре появится этап в Сеуле. Часть трассы, как в Мехико, пройдет по стадиону –  поэтому количество 90- и 180-градусных поворотов будет чуть меньше среднестатистического

- в очередной раз последним этапом сезона будет гонка в Лондоне

- а вот гонку в Гонконге отменили – сами знаете, там сейчас неспокойно.

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Серия Формула E
Автор Сергей Иванов

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