«Надеюсь, мы не вернется сюда». Вернь раскритиковал трассу ФЕ

Автодром имени Мигеля Абеда появился в календаре Формулы Е в последний момент – прежде ареной этих гонок в Мексике была трасса братьев Родригес, но сейчас там развернут центр по борьбе с коронавирусом.

Выступления в Пуэбле, помимо уже привычных скандалов с судейством, запомнились крайне низким уровнем самой трассы, проложенной внутри овального трека.

В пятницу прошел сильный дождь, и к субботе асфальт так до конца и не высох, что создало трудности участникам первой квалификационной группы. А к воскресенью стало по-настоящему жарко, и на этот раз покрытие стало трескаться.

Все это совсем не понравилось гонщикам серии. Общую мысль выразил двукратный чемпион ФЕ Жан-Эрик Вернь.

«[В квалификации] через трассу проступала вода, – рассказал француз Motorsport.com. – Я вообще не представляю, как такое может быть. А затем асфальт растрескался на миллион частей – на выходе из первого поворота и в середине девятого.

К середине квалификации темп был на две секунды ниже, чем в тренировке до этого. Светило солнце, но на асфальте стояли лужи. Мне вообще не понравилась эта трасса».

Он добавил: «На старте второй гонки в меня врезался пилот Mahindra [Алекс Линн], повредив мое днище. Управляемость после этого стала просто отвратительной. Определенно, в этом плане гонка стала для меня одной из худших за все время в ФЕ. Избыточная поворачиваемость была просто чудовищной. А тут еще и трасса начала крошиться…

Я очень надеюсь, что мы никогда больше не приедем сюда».

Сезон Формулы Е продолжится 10-11 июля в Нью-Йорке.