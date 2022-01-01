Странные тормоза и лишний вес: Джовинацци о Формуле Е

В 2021 году команда Alfa Romeo Формулы 1 не стала продлевать контракт с Антонио Джовинацци, заменив его дебютантом Гуаньюем Чжоу. Итальянец остался резервистом Ferrari и сумел найти себе место в Формуле Е, устроившись в команду Dragon.

Однако первые тесты электрического болида не вселили в Джовинацци особой уверенности. И под Новый год гонщик признался, что ему потребуется время на адаптацию.

«Если после Формулы 1 перейти в IndyCar или с прототипа класса LMP1 пересесть на LMP2, то почувствуешь, что скорости ниже, а сцепление с трассой – хуже, – объяснил Джовинацци. – Но управляются все эти автомобили примерно также.

А вот Формула Е – это совершенно другой спорт. Тут странные тормоза, нет прижимной силы, нет рева двигателей, да и вес болидов очень велик. Ощущения за рулем совершенно другие, и, к сожалению, у меня было всего два дня на тестах – и дополнительных тренировок перед первой гонкой не будет.

Мне нравятся новые вызовы – но боюсь, что вам не стоит ждать от меня в начале сезона больших успехов. По сравнению с другими гонщиками у меня будут проблемы. Но я буду стремиться достигнуть прогресса и к концу сезона показывать хорошие результаты.

Возможно, я смогу полюбить Формулу Е. Не знаю, где я окажусь в 2023 году, но пока я мотивирован добиться прогресса в Формуле Е».