Мощнее, меньше, легче. Каким станет новое поколение машин Формулы Е

FIA выпустила приглашения на участие в тендерах по созданию автомобилей третьего поколения Формулы Е, которые должны выйти на трассу в конце 2022 года. Тендеры касаются шасси, батарей и шин.

Компании, желающие принять участие в тендере, должны подать заявки до 31 марта 2020 года, а 19 июня FIA выберет проведет отбор. Планируется, что график производства будет одобрен федерацией к октябрю 2020 года, первые краш-тесты начнутся в августе 2021-го, а команды получат машины к августу 2022-го.

Согласно документу FIA, победители тендера на поставку шасси должны будут представить идею «полной эволюции архитектуры шасси, выполнив сложную задачу по требованиям к весу и габаритам по сравнению с нынешней машиной».

Мощность и размеры

Машина второго поколения Формулы Е имеет ширину 1770 мм и длину 5160 мм. FIA поставила задачу сократить габариты новых машин – до 1700 и 5000 мм – и уменьшить их вес с нынешних 900 до 780 кг.

У новой машины появится еще один силовой агрегат, который будет использоваться исключительно для регенерации энергии во время торможения.

Что касается уровней мощности, FIA представила два сценария. В первом максимальная мощность в гонках будет составлять 300 кВт. При активированном «режиме атаки» или Fanboost, а также по ходу квалификации – 350 кВт.

Во втором варианте максимальная мощность составит 250 кВт в гонке и 300 кВт в квалификации и режимах повышенного потребления энергии.

Максимальная мощность системы рекуперации должна составить 350 кВт на задней оси и 250 на передней – в первом случае. И по 250 и 200 кВт соответственно во втором.

У машин и дальше будут открытые колеса, открытый кокпит, а также система Halo. Выбранный поставщик шасси должен будет построить машину с определенным обвесом, который будет выбран Формулой Е и FIA – как в случае с первым и вторым поколением автомобилей. В документе FIA сказано, что использование машины за год обойдется в 340 тысяч евро, а стоимость запасных частей не превысит 135% от этой суммы.

Машины будут иметь привод на задние колеса, приводимые в движение расположенной сзади силовой установкой (ее продолжат разрабатывать сами производители), работающей в качестве мотор-генератора. Спецификация расположенного спереди силового агрегата такова, что он будет работать только в качестве генератора. Этот элемент станет общим для всех машин и будет поставляться в рамках тендера.

Быстрые пит-стопы

Новые машины будут оснащены технологией быстрой зарядки на пит-стопе – «чтобы сохранить позиционирование чемпионата мира Формулы E как лаборатории передовых технологий для электромобилей».

В тендере сказано, что на замену батареи новых машин должно уходить не более 45 минут, а быстрая зарядка должна проходить за 30 секунд (при этом не очень ясно, должны ли они заряжаться на максимум за эти полминуты). На пит-стопе гонщики смогут тратить на подзарядку как 30 секунд, так и меньшее время.

Классическая гидравлическая тормозная система будет установлена только на передней оси, «учитывая повышенную регенерационный потенциал автомобиля за счет увеличения мощности регенерации на передних и задних колесах соответственно».

Тендер на поставку батарей требует совершенствовать их технологию за счет увеличения плотности энергии, жизненного цикла, мощности и долговечности. Для достижения цели по замене батареи за 45 минут потребуется провести работы по модернизации оборудования (например, тележек), чтобы обеспечить простоту операции.

Стандартная зарядка должна проходить при 80 кВт, а быстрая зарядка – при 450 кВт или 600 кВт – в зависимости от технических характеристик аккумуляторной системы, которую предоставит выбранный поставщик. Годовая стоимость использования батареи составит 250 тысяч евро.

За обеспечение работы системы зарядки машин по ходу уик-эндов машины будет отвечать сама Формула Е.

Требования к всепогодным шинам

Победитель тендера на поставку шин должен предоставить всепогодную резину – такой тип использовался в Формуле Е с самого первого сезона. Шины должны обеспечивать наименьшее сопротивление качению, меньший износ и оптимальное управление машиной в любых погодных условиях.

Шины должны выдерживать максимальные уровни мощности, указанные в первом и втором сценариях. За гонку пилот не должен использовать более двух новых задних и двух новых передних всепогодных шин. Модификации шин и установка устройств для удержания тепла или предварительного нагрева будут запрещены.

Колесные диски будут иметь диаметр 18 или 20 дюймов – в зависимости от итогового решения поставщика. Сейчас в Формуле Е используются 18-дюймовые диски.

Также в документах на поставку шасси указано, что машины должны выдерживать до 18 гонок за сезон и шесть дней официальных тестов. Продолжительность частных тестов для производителей будет сокращена до 13 дней на сезон – хотя неясно, когда это требование вступит в силу.