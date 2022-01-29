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Формула E / Эд-Диръия II Отчет о гонке

Мортара выиграл яркую гонку Формулы Е, пилоты Mercedes провалились

Автор:
, Ответственный редактор

Субботний заезд в Саудовской Аравии получился богатым на события и завершился победой итпло-швейцарца из команды Venturi

Мортара выиграл яркую гонку Формулы Е, пилоты Mercedes провалились
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Примерно до середины дистанции казалось, что гонка выйдет скучной – первая четверка пилотов сохранила свои позиции сначала на старте, а затем и по ходу первого использования режима повышенной мощности.

Лиддер сезона Ник де Врис из Mercedes опережал гонщика Venturi Эдо Мортару, Робина Фрейнса из Envision и еще одного представителя Venturi Лукаса ди Грасси.

Все должна была решить финальные заезды гонщиков в зону активации дополнительных 30 кВт.

Первым туда отправился ди Грасси – и когда на следующем круге ответить ему попытался Фрейнс, то оказался позади опытного бразильца. Затем, умело разыграв командную карту, дуэт Venturi за счет лишней мощности опередил де Вриса и возглавил гонку. 

Особенно зрелищным получился момент, когда в одном повороте ди Грасси опередил де Вриса, а Мортара – Фрейнса, при этом все четверо едва не столкнулись. 

 

В Mercedes для своего лидера запланировали позднюю активацию – вот только план не сработал. Ник пропустил Фрейнса, застрял за ним, после чего так и остался четвертым.

На какое-то время показалось, что после дубля Mercedes накануне в этот раз гонка принесет дубль Venturi. Но в концовке Мортара стал терять темп – он оставался первым, но за лидером собрался «паровоз» из десятка машин. 

Одновременно активизировался идущий четвертым Фрейнс – голландец смог опередить де Вриса и ди Грасси, после чего начал наседать на Мортару, но именно в этот момент из-за аварии Алекса Симса на трассу выехала машина безопасности.

В отличие от недавнего финала Ф1 в Абу-Даби, рестарта по сути не было: формально борьбу возобновили за пару поворотов до финиша, но все позиции остались неизменными. 

Эдоардо Мортара одержал вторую победу за время выступлений в ФЕ, а для команды Сьюзи Вольф этот успех стал первым с прошлого лета. 

Для первого победителя сезона де Вриса концовка вышла куда менее позитивной: став четвертым, тот попал под атаки Жана-Эрика Верня. Два экс-пилота G-Drive Racing столкнулись между собой и Ник финишировал лишь десятым. 

Немногим лучше прошел день для его напарника Стоффеля Вандорна. Тот провалил квалификацию, стартовал 12-м , столкнулся с Паскалем Верляйном и также заработал всего несколько очков. 

Места в шестерке достались Андре Лоттереру, призеру первой гонки Джейку Деннису и Верню – впрочем, француз еще может получить штраф за столкновение с де Врисом.  

Антонио Джовинацци вновь оставался всю гонку позади соперников, финишировав последним. 

Победа вывела Мортару в лидеры общего зачета, де Врис уступает ему четыре очка. Сезон ФЕ продолжится уже через две недели в Мехико. 

Результаты второй гонки Формулы Е в Саудовской Аравии

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 47'02.131  
2 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 47'02.582 0.451
3 Brazil Лукас ди Грасси Monaco Venturi 47'03.043 0.912
4 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 47'03.256 1.125
5 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 47'03.777 1.646
6 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 47'05.297 3.166
7 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 47'05.699 3.568
8 United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 47'06.366 4.235
9 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 47'07.093 4.962
10 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 47'07.425 5.294
11 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 47'08.003 5.872
12 United States Оливер Эскью United States Andretti Autosport 47'08.863 6.732
13 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 47'10.824 8.693
14 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 47'11.146 9.015
15 Germany Максимилиан Гюнтер France DAMS 47'11.595 9.464
16 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 47'13.821 11.690
17 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 47'16.104 13.973
18 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 47'16.652 14.521
19 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 47'17.136 15.005
20 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 47'18.875 16.744
21 Italy Антонио Джовинацци United States Dragon Racing 47'19.812 17.681
  United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 34'40.969 6 Laps
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