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Примерно до середины дистанции казалось, что гонка выйдет скучной – первая четверка пилотов сохранила свои позиции сначала на старте, а затем и по ходу первого использования режима повышенной мощности.

Лиддер сезона Ник де Врис из Mercedes опережал гонщика Venturi Эдо Мортару, Робина Фрейнса из Envision и еще одного представителя Venturi Лукаса ди Грасси.

Все должна была решить финальные заезды гонщиков в зону активации дополнительных 30 кВт.

Первым туда отправился ди Грасси – и когда на следующем круге ответить ему попытался Фрейнс, то оказался позади опытного бразильца. Затем, умело разыграв командную карту, дуэт Venturi за счет лишней мощности опередил де Вриса и возглавил гонку.

Особенно зрелищным получился момент, когда в одном повороте ди Грасси опередил де Вриса, а Мортара – Фрейнса, при этом все четверо едва не столкнулись.

В Mercedes для своего лидера запланировали позднюю активацию – вот только план не сработал. Ник пропустил Фрейнса, застрял за ним, после чего так и остался четвертым.

На какое-то время показалось, что после дубля Mercedes накануне в этот раз гонка принесет дубль Venturi. Но в концовке Мортара стал терять темп – он оставался первым, но за лидером собрался «паровоз» из десятка машин.

Одновременно активизировался идущий четвертым Фрейнс – голландец смог опередить де Вриса и ди Грасси, после чего начал наседать на Мортару, но именно в этот момент из-за аварии Алекса Симса на трассу выехала машина безопасности.

В отличие от недавнего финала Ф1 в Абу-Даби, рестарта по сути не было: формально борьбу возобновили за пару поворотов до финиша, но все позиции остались неизменными.

Эдоардо Мортара одержал вторую победу за время выступлений в ФЕ, а для команды Сьюзи Вольф этот успех стал первым с прошлого лета.

Для первого победителя сезона де Вриса концовка вышла куда менее позитивной: став четвертым, тот попал под атаки Жана-Эрика Верня. Два экс-пилота G-Drive Racing столкнулись между собой и Ник финишировал лишь десятым.

Немногим лучше прошел день для его напарника Стоффеля Вандорна. Тот провалил квалификацию, стартовал 12-м , столкнулся с Паскалем Верляйном и также заработал всего несколько очков.

Места в шестерке достались Андре Лоттереру, призеру первой гонки Джейку Деннису и Верню – впрочем, француз еще может получить штраф за столкновение с де Врисом.

Антонио Джовинацци вновь оставался всю гонку позади соперников, финишировав последним.

Победа вывела Мортару в лидеры общего зачета, де Врис уступает ему четыре очка. Сезон ФЕ продолжится уже через две недели в Мехико.

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