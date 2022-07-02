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Формула E / Марракеш Отчет о гонке

Мортара выиграл в Марокко и вышел в лидеры Формулы Е

Опередив обладателя поула Антониу Феликса да Кошту, пилот Venturi стал сильнейшим в третий раз в сезоне

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Журналист (Autosport)
Мортара выиграл в Марокко и вышел в лидеры Формулы Е
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В африканской жаре, стремясь снизить риск перегрева батарей, участники ФЕ постарались пораньше использовать режим повышенной мощности. 

Да Кошта, выиграв старт, уже на пятом круге отправился в зону активации режима атаки и за счет этого пропустил Эдоардо Мортару. Но тот кругом позже также поехал за дополнительными лошадиными силами, восстановив статус-кво. 

На восьмом круге пилот Techeetah вторично направился в зону активации, однако на этот раз его преследователь не стал спешить и оставался впереди чуть дольше. Это дало Эдо дополнительное время для использования лишней мощности против соперника – что и позволило переиграть да Кошту. 

После этого положение в их паре оставалось неизменным. Вдобавок, сзади гонщиков догнал Митч Эванс, что осложнило да Коште атаки.

Затем в эту борьбу включился еще и Жан-Эрик Вернь, который сберег больше энергии – он вышел на третье место, а затем по распоряжению команды двукратного чемпиона пропустил и да Кошта. 

Однако попытки француза опередить Мортару не принесли успеха – и Жан-Эрик вновь отдал вторую позицию напарнику. На последнем круге, когда никто уже не атаковал всерьез, Вернь совсем уж рано начал торможение перед третьим поворотом – и Эванс мгновенно нанес выпад, прорвавшись на подиум.  

Лидер сезона Стоффель Вандорн из Mercedes после проваленной квалификации стартовал 20-м и финишировал восьмым, из-за чего уступил первую (и даже вторую) строчку в таблице. У Мортары теперь 139 очков, у Верня – 128, а у бельгийца – 125. 

Сезон ФЕ продолжится 16-17 июля в Нью-Йорке.

Результаты гонки Формулы Е в Марракеше

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 46'45.410  
2 Portugal Антониу Феликс да Кошта France Techeetah 46'47.707 2.297
3 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 46'51.680 6.270
4 France Жан-Эрик Вернь France Techeetah 46'52.375 6.965
5 Brazil Лукас ди Грасси Monaco Venturi 46'53.197 7.787
6 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 46'53.804 8.394
7 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 46'57.494 12.084
8 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 46'59.951 14.541
9 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 47'00.458 15.048
10 United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 47'00.680 15.270
11 United States Оливер Эскью United States Andretti Autosport 47'01.746 16.336
12 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 47'15.453 30.043
13 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 47'17.380 31.970
14 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 47'17.742 32.332
15 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 47'17.774 32.364
16 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 47'19.117 33.707
17 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 47'20.428 35.018
18 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 47'21.096 35.686
19 Italy Антонио Джовинацци United States Dragon Racing 47'26.297 40.887
20 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 47'28.174 42.764
  Germany Максимилиан Гюнтер France DAMS 44'36.730 2 Laps
  United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 39'56.472 6 Laps
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