Мортара выиграл в Марокко и вышел в лидеры Формулы Е

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В африканской жаре, стремясь снизить риск перегрева батарей, участники ФЕ постарались пораньше использовать режим повышенной мощности.

Да Кошта, выиграв старт, уже на пятом круге отправился в зону активации режима атаки и за счет этого пропустил Эдоардо Мортару. Но тот кругом позже также поехал за дополнительными лошадиными силами, восстановив статус-кво.

На восьмом круге пилот Techeetah вторично направился в зону активации, однако на этот раз его преследователь не стал спешить и оставался впереди чуть дольше. Это дало Эдо дополнительное время для использования лишней мощности против соперника – что и позволило переиграть да Кошту.

После этого положение в их паре оставалось неизменным. Вдобавок, сзади гонщиков догнал Митч Эванс, что осложнило да Коште атаки.

Затем в эту борьбу включился еще и Жан-Эрик Вернь, который сберег больше энергии – он вышел на третье место, а затем по распоряжению команды двукратного чемпиона пропустил и да Кошта.

Однако попытки француза опередить Мортару не принесли успеха – и Жан-Эрик вновь отдал вторую позицию напарнику. На последнем круге, когда никто уже не атаковал всерьез, Вернь совсем уж рано начал торможение перед третьим поворотом – и Эванс мгновенно нанес выпад, прорвавшись на подиум.

Лидер сезона Стоффель Вандорн из Mercedes после проваленной квалификации стартовал 20-м и финишировал восьмым, из-за чего уступил первую (и даже вторую) строчку в таблице. У Мортары теперь 139 очков, у Верня – 128, а у бельгийца – 125.

Сезон ФЕ продолжится 16-17 июля в Нью-Йорке.

Результаты гонки Формулы Е в Марракеше