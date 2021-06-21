Мортара стал лидером Формулы Е после победы в Пуэбле

Эдоардо Мортара из команды Venturi выиграл воскресную гонку на этапе Формулы Е, завершившемся в мексиканской Пуэбле. Победа вывела швейцарского пилота в лидеры общего зачета серии.

Стартовавший третьим Мортара на старте опередил Паскаля Верляйна из Porsche, а в середине гонки грамотнее использовал режим атаки и благодаря этому обошел лидировавшего Оливера Роуленда из Nissan eDams.

В общем зачете серии швейцарец на 10 очков опережает Робина Фрейнса из Virgin.