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Формула E / Пуэбла II Отчет о гонке

Мортара стал лидером Формулы Е после победы в Пуэбле

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, Главный редактор

Ключом к победе для швейцарского пилота стало грамотное использование режима атаки

Мортара стал лидером Формулы Е после победы в Пуэбле

Эдоардо Мортара из команды Venturi выиграл воскресную гонку на этапе Формулы Е, завершившемся в мексиканской Пуэбле. Победа вывела швейцарского пилота в лидеры общего зачета серии.

Стартовавший третьим Мортара на старте опередил Паскаля Верляйна из Porsche, а в середине гонки грамотнее использовал режим атаки и благодаря этому обошел лидировавшего Оливера Роуленда из Nissan eDams.

В общем зачете серии швейцарец на 10 очков опережает Робина Фрейнса из Virgin.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi     25
2 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 2.296 2.296 18
3 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 4.169 1.873 15
4 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 6.912 2.743 15
5 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 9.986 3.074 11
6 United Kingdom Алекс Линн India Mahindra Racing 10.630 0.644 8
7 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 10.968 0.338 6
8 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 21.111 10.143 4
9 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 21.261 0.150 2
10 Germany Рене Раст Germany Audi Sport Team Abt 21.896 0.635 2
11 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 22.216 0.320  
12 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 27.945 5.729  
13 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 28.578 0.633  
14 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 35.720 7.142  
15 Sweden Джоэль Эрикссон United States Dragon Racing 41.027 5.307  
16 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 41.029 0.002  
17 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 46.250 5.221  
18 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 1'26.473 40.223  
  United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team 3 Laps 3 Laps  
  Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 7 Laps 4 Laps  
  United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 11 Laps 4 Laps  
  United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 16 Laps 5 Laps  
  France Норман Нато Monaco Venturi 20 Laps 4 Laps  
  Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 24 Laps 4 Laps  
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Porsche объяснила ошибку, стоившую Верляйну победы в ФЕ

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