Формула E / Пуэбла II Отчет о гонке
Мортара стал лидером Формулы Е после победы в Пуэбле
Автор: Кирилл Качнов , Главный редактор
Ключом к победе для швейцарского пилота стало грамотное использование режима атаки
Эдоардо Мортара из команды Venturi выиграл воскресную гонку на этапе Формулы Е, завершившемся в мексиканской Пуэбле. Победа вывела швейцарского пилота в лидеры общего зачета серии.
Стартовавший третьим Мортара на старте опередил Паскаля Верляйна из Porsche, а в середине гонки грамотнее использовал режим атаки и благодаря этому обошел лидировавшего Оливера Роуленда из Nissan eDams.
В общем зачете серии швейцарец на 10 очков опережает Робина Фрейнса из Virgin.
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Мортара стал лидером Формулы Е после победы в Пуэбле
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