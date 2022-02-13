Мортара признал: Стратегия была неверной

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Этап Формулы Е в Мексике превратился в битву стратегов, так как проехать всю дистанцию гонки можно было только в режиме экономии энергии. Соответственно пилотам и командам пришлось решать, где атаковать в полную силу, а где экономить заряд.

Фактором неопределенности стало и количество кругов в гонке. Лидер (на тот момент это был Паскаль Верляйн) сумел проехать 38 кругов за 44 минуты и 58 секунд, тем самым успев начать 39-й круг за две секунды до истечения 45 минут, после которых положен еще один круг.

В результате пелотон с самого начала оказался разделен на три группы: на тех, кто со старта рассчитывал на то, что в гонке будет 40 кругов, тех, кто был уверен, что лидер не успеет проехать 38 кругов за 45 минут и 39-й круг будет последним и тех, кто переориентировался на стратегию 40 кругов в середине дистанции.

Среди последних был Эдоардо Мортара. Стартовав вторым, он на первых кругах захватил лидерство, но после середины дистанции понял, что кругов будет не 39, а 40 и стал экономить заряд, опустившись на финише на пятую позицию.

«Мы допускали такой вариант, но мы слишком поздно на него переориентировались, позже остальных, – признал Мортара. – Они раньше начали экономить энергию, и это решило исход гонки. Честно сказать, я с самого старта чувствовал, что наша стратегия не верна.

Под конец у меня оставалось совсем мало энергии, и я ничего не мог противопоставить соперникам. Обороняясь от Робина Фрейнса, я под конец потратил очень много энергии. На последних 10 кругах мне было очень тяжело.

В целом я могу радоваться пятому месту на финише. Но в следующей гонке нужно сильнее постараться».

Благодаря провалу гонщиков Mercedes, Мортара сохранил лидерство в чемпионате и сейчас опережает действующего чемпиона Ника де Вриса на 5 очков.