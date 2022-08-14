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Формула E / Сеул II Отчет о гонке

Мортара победил в финальной гонке сезона ФЕ, Вандорн стал чемпионом

Судьба титулов в обоих зачетах электроформулы решилась в заключительном заезде на улицах Сеула

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Журналист (Autosport)
Мортара победил в финальной гонке сезона ФЕ, Вандорн стал чемпионом
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Стоффелю Вандорну достаточно было финишировать в первой пятерке, чтобы при любых исходах взять верх над Митчем Эвансом и стать новым чемпионом мира Формулы Е. Бельгиец из команды Mercedes стартовал четвертым и перевыполнил задачу, завершив дистанцию на второй позиции. Это его первый титул после победы в GP2 в 2015 году.

По большому счету, сомнений именно в таком исходе не осталось уже после квалификации, в которой Эванс показал лишь 13-й результат. Гонщик Jaguar сильно провел гонку и пробился до седьмого места, но остался лишь вторым в итоговой таблице. 

Вандорн провел безошибочную гонку и финишировал на трассе третьим. Еще на одну позицию выше он поднялся благодаря 5-секундному штрафу Джейка Денниса за столкновение с обладателем поула Антониу Феликсом да Коштой. 

Эдоардо Мортара, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Эдоардо Мортара, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

Победителем в Сеуле стал Эдо Мортара – итало-швейцарец лидировал в первой половине чемпионата, но за пять последних гонок заработал всего пять очков. Гонщик Venturi смог красиво обогнать да Кошту на втором круге, после чего контролировал ход гонки.

На середине дистанции судьи выпустили автомобиль безопасности для эвакуации машины сошедшего Макси Гюнтера, а на последующем рестарт столкнулись Деннис и да Кошта. . 

Это позволило Мортаре создать отрыв от преследователей и выиграть в четвертый раз в сезоне.

Эдоардо Мортара, Venturi Racing, победитель гонки, Стоффель Вандорн, Mercedes-Benz EQ, чемпион мира

Эдоардо Мортара, Venturi Racing, победитель гонки, Стоффель Вандорн, Mercedes-Benz EQ, чемпион мира

Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

Деннис замкнул тройку призеров – Робину Фрейнсу на хватило нескольких десятых, чтобы воспользоваться наказанием соперника и подняться на подиум. 

Оливер Эскью и Жан-Эрик Вернь замкнули шестерку лидеров. 

Призер субботней гонки Лукас ди Грасси проколол шину по ходу дистанции и не смог заработать очков.

В командном зачете Mercedes стала сильнейшей второй год подряд, переиграв Venturi и DS Techeetah.

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Результаты воскресной гонки Формулы Е в Сеуле

 

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 53'31.680  
2 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 53'35.436 3.756
3 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 53'38.329 6.649
4 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 53'38.701 7.021
5 United States Оливер Эскью United States Andretti Autosport 53'39.530 7.850
6 France Жан-Эрик Вернь France Techeetah 53'41.151 9.471
7 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 53'41.923 10.243
8 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 53'45.888 14.208
9 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 53'48.309 16.629
10 Portugal Антониу Феликс да Кошта France Techeetah 53'53.906 22.226
11 Brazil Лукас ди Грасси Monaco Venturi 53'56.226 24.546
12 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 53'58.193 26.513
13 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 53'59.493 27.813
14 France Норман Нато United Kingdom Jaguar Racing 54'03.206 31.526
15 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 54'03.245 31.565
16 France Саша Фенестраз United States Dragon Racing 54'07.950 36.270
  Germany Максимилиан Гюнтер France DAMS 18'32.105 22 Laps
  Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 10'51.512 27 Laps
  Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 8'59.444 28 Laps
  United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 3'11.308 32 Laps
  United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 35.968 34 Laps
  Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 18.905 34 Laps
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