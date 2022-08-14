Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Стоффелю Вандорну достаточно было финишировать в первой пятерке, чтобы при любых исходах взять верх над Митчем Эвансом и стать новым чемпионом мира Формулы Е. Бельгиец из команды Mercedes стартовал четвертым и перевыполнил задачу, завершив дистанцию на второй позиции. Это его первый титул после победы в GP2 в 2015 году.

По большому счету, сомнений именно в таком исходе не осталось уже после квалификации, в которой Эванс показал лишь 13-й результат. Гонщик Jaguar сильно провел гонку и пробился до седьмого места, но остался лишь вторым в итоговой таблице.

Вандорн провел безошибочную гонку и финишировал на трассе третьим. Еще на одну позицию выше он поднялся благодаря 5-секундному штрафу Джейка Денниса за столкновение с обладателем поула Антониу Феликсом да Коштой.

Эдоардо Мортара, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

Победителем в Сеуле стал Эдо Мортара – итало-швейцарец лидировал в первой половине чемпионата, но за пять последних гонок заработал всего пять очков. Гонщик Venturi смог красиво обогнать да Кошту на втором круге, после чего контролировал ход гонки.

На середине дистанции судьи выпустили автомобиль безопасности для эвакуации машины сошедшего Макси Гюнтера, а на последующем рестарт столкнулись Деннис и да Кошта. .

Это позволило Мортаре создать отрыв от преследователей и выиграть в четвертый раз в сезоне.

Эдоардо Мортара, Venturi Racing, победитель гонки, Стоффель Вандорн, Mercedes-Benz EQ, чемпион мира Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

Деннис замкнул тройку призеров – Робину Фрейнсу на хватило нескольких десятых, чтобы воспользоваться наказанием соперника и подняться на подиум.

Оливер Эскью и Жан-Эрик Вернь замкнули шестерку лидеров.

Призер субботней гонки Лукас ди Грасси проколол шину по ходу дистанции и не смог заработать очков.

В командном зачете Mercedes стала сильнейшей второй год подряд, переиграв Venturi и DS Techeetah.

Результаты воскресной гонки Формулы Е в Сеуле