Мортара объяснил падение темпа в конце гонки: Не хватало энергии

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Вчера во второй гонке нового сезона Формулы Е победу одержал Эдоардо Мортара. Он с самого начала ехал в группе лидеров, примерно на середине дистанции вырвался впереди, но к финишу чуть было не уступил победу Робину Фрейнсу.

В какой-то момент Мортара замедлился, что позволило преследователям догнать его и нового напарника Мортары по Venturi Лукаса ди Грасси, который следовал вторым. В итоге именно бразилец стал невольной жертвой падения темпа Мортары, так как он не смог удержать вторую позицию и финишировал третьим, позади Фрейнса.

«В этой гонке очень большое значение имела стратегия, – заявил Мортара на финише. – У меня не было запаса энергии, но к счастью соперники были в той же ситуации. Вот почему они старались постоянно имитировать атаки, чтобы вынудить меня повысить расход электроэнергии, а мне оставалось только сохранять спокойствие и не поддаваться на это.

Я очень рад, что все получилось, особенно после моей пятничной аварии в квалификации. Мне удалось собраться и выиграть гонку, а видеть на подиуме напарника особенно приятно.