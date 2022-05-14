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Формула E / Берлин I Отчет о гонке

Мортара выиграл первую гонку Формулы Е в Берлине

Вторым стал двухкратный чемпион ФЕ Жан-Эрик Вернь

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Мортара выиграл первую гонку Формулы Е в Берлине
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Эдоардо Мортара выиграл первую гонку Формулы Е в Берлине. Впервые в карьере он взял поул в Формуле Е и смог реализовать свое преимущество до самого финиша.

Мортара позже соперников активировал режим атаки и оба раза возвращал себе позиции, выбиваясь в лидеры.

Гонка оказалась бедна на обгоны, за исключением опережений в режиме атаки. Иными словами, большинство пилотов, отправившихся на активацию и потеряв позиции, в итоге возвращали.

Это первый случай в карьере Мортары в Формуле Е, когда он одерживает вторую победу в одном сезоне.

Отметим, что судьи изучают нарушение со стороны Мортары в отношении его превышения скорости на пит-лейте...

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Очки
1 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 46'16.175   25
2 France Жан-Эрик Вернь France Techeetah 46'17.957 1.782 18
3 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 46'18.162 1.987 15
4 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 46'18.754 2.579 12
5 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 46'19.364 3.189 10
6 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 46'21.580 5.405 8
7 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 46'21.858 5.683 6
8 Portugal Антониу Феликс да Кошта France Techeetah 46'22.575 6.400 4
9 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 46'22.744 6.569 2
10 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 46'22.777 6.602 1
11 United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 46'24.316 8.141  
12 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 46'26.054 9.879  
13 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 46'29.489 13.314  
14 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 46'31.450 15.275  
15 United States Оливер Эскью United States Andretti Autosport 46'38.246 22.071  
16 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 46'38.837 22.662  
17 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 46'40.295 24.120  
18 Germany Максимилиан Гюнтер France DAMS 46'44.891 28.716  
19 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 46'46.568 30.393  
20 Italy Антонио Джовинацци United States Dragon Racing 47'08.200 52.025  
  Brazil Лукас ди Грасси Monaco Venturi 44'48.567 2 Laps  
  New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 36'08.096 9 Laps  
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