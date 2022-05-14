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Эдоардо Мортара выиграл первую гонку Формулы Е в Берлине. Впервые в карьере он взял поул в Формуле Е и смог реализовать свое преимущество до самого финиша.

Мортара позже соперников активировал режим атаки и оба раза возвращал себе позиции, выбиваясь в лидеры.

Гонка оказалась бедна на обгоны, за исключением опережений в режиме атаки. Иными словами, большинство пилотов, отправившихся на активацию и потеряв позиции, в итоге возвращали.

Это первый случай в карьере Мортары в Формуле Е, когда он одерживает вторую победу в одном сезоне.

Отметим, что судьи изучают нарушение со стороны Мортары в отношении его превышения скорости на пит-лейте...