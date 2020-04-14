«Многие гоночные серии просто не выживут». Интервью с боссом Формулы Е
Алехандро Агаг считает, что многие – от общества в целом до конкретных компаний – сейчас страдают из-за отсутствия четкой стратегии. Однако, по мнению босса Формулы Е, у электрического чемпионата есть все основания выйти из этого кризиса в хорошей форме
В общении с журналистами Motorsport.com в рамках проекта #thinkingforward, где своими мыслями о нынешней ситуации с нами делятся наиболее влиятельные люди в мировом автоспорте, руководитель Формулы Е выказал мнение, что перед отраслью по-прежнему открывается немало возможностей – даже несмотря на массовую отмену гонок. Но чтобы реализовать эти возможности, требуется принимать смелые решения и не бояться расставаться с чем-то привычным.
«Думаю, многие гоночные серии сами по себе просто не выживут, – изложил свою позицию Агаг. – Чемпионатов очень много, поэтому многие турниры были в кризисе и до начала эпидемии. Гонки никуда не денутся, речь не идет о конце света. Но будущее окажется не таким, каким мы его видели еще совсем недавно. И к этому надо быть готовым.
Думаю, одни серии прекратят существование, а другие – объединятся. Произойдет так называемая консолидация рынка.
Может быть, миру не нужно 35 гоночных турниров – может, болельщикам хватит шести или семи? В конце концов, чтобы развлекать зрителей и проверять новые технологии, множества серий не требуется».
Агаг подхватил высказанную недавно Жаном Тодтом идею о том, что автоспорту нужна новая концепция – не только в плане уменьшения стоимости участия в гонках, но и в плане общего подхода к роли этого вида спорта в жизни общества.
Алехандро Агаг, президент FIA Жан Тодт и мэр Рима Вирджиния Раджи
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
«Я видел интервью господина Тодта и согласен с его тезисами. Нужен новый подход. Это может открыть нам новые возможности. Особенно для Формулы 1 – если принять решение радикально пересмотреть существующие схемы. Остальным сериям будет проще, у них не такой большой масштаб. Формула 1 велика – и когда в ней намечается дисбаланс, он тоже оказывается весьма серьезным.
Мы в Формуле Е согласны с FIA и готовы адаптироваться. Что касается остальных серий – у кого-то дела пойдут лучше, у кого-то хуже. Но, думаю, для всех большой проблемой могут стать ограничения на те или иные аспекты массовых мероприятий. Доходы от продажи билетов могут резко снизиться, даже когда гонки возобновятся».
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По словам Агага, возникни такая ситуация по ходу самого первого сезона Формулы Е – и серия бы не выжила. Зато сейчас будущее электрического чемпионата выглядит вполне приемлемым.
«Мы реагировали быстро и гибко, мы очень рано начали отменять гонки и предпринимать меры, чтобы защитить всех, кто задействован в чемпионате. Мы неплохо себя чувствуем – в том числе благодаря тому, что выручка от продажи билетов составляет не такую уж большую долю в наших доходах. За себя мы не слишком переживаем, для нас главное – защитить команды.
Мы приняли решение, что в течение двух ближайших лет каждая команда сможет только раз перейти на новую версию силовой установки – либо этой осенью, либо следующей. Это сэкономит деньги. Мы готовы и дальше рассматривать варианты снижения затрат, но в целом ситуация мне кажется благоприятной. Мы можем управлять ситуацией – и расходами участников, и своей бизнес-моделью».
Как коронавирус обостряет течение хронических заболеваний, так и кризис из-за пандемии выявляет проблемы, на которые организаторы гоночных серий могли до поры не обращать внимания. По мнению Агага, несколько тенденций, которые могли проявить себя только через некоторое время, из-за нынешнего кризиса станут очевидными уже сейчас. В частности – переход на более экологичные источники энергии и внедрение электрических силовых установок.
«Кризис показал, что общество толком ничего не планирует. У нас нет стратегии. Я тут читал об эпидемии чумы в VI веке н.э. То же самое: карантин, торговля остановилась. Это было полторы тысячи лет назад! Мягко говоря, было время подготовиться – но мы этого не сделали.
Человечеству много что угрожает, но климатические изменения – крупнейшая и наиболее очевидная угроза. Она требует создания продуманной стратегии – иначе наша жизнь серьезно изменится к худшему. Думаю, это подтолкнет нас к более активному использованию электромобилей в быту».
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Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Автор
|Джеймс Аллен
«Многие гоночные серии просто не выживут». Интервью с боссом Формулы Е
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