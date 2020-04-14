В общении с журналистами Motorsport.com в рамках проекта #thinkingforward, где своими мыслями о нынешней ситуации с нами делятся наиболее влиятельные люди в мировом автоспорте, руководитель Формулы Е выказал мнение, что перед отраслью по-прежнему открывается немало возможностей – даже несмотря на массовую отмену гонок. Но чтобы реализовать эти возможности, требуется принимать смелые решения и не бояться расставаться с чем-то привычным.

«Думаю, многие гоночные серии сами по себе просто не выживут, – изложил свою позицию Агаг. – Чемпионатов очень много, поэтому многие турниры были в кризисе и до начала эпидемии. Гонки никуда не денутся, речь не идет о конце света. Но будущее окажется не таким, каким мы его видели еще совсем недавно. И к этому надо быть готовым.

Думаю, одни серии прекратят существование, а другие – объединятся. Произойдет так называемая консолидация рынка.

Может быть, миру не нужно 35 гоночных турниров – может, болельщикам хватит шести или семи? В конце концов, чтобы развлекать зрителей и проверять новые технологии, множества серий не требуется».

Агаг подхватил высказанную недавно Жаном Тодтом идею о том, что автоспорту нужна новая концепция – не только в плане уменьшения стоимости участия в гонках, но и в плане общего подхода к роли этого вида спорта в жизни общества.

Алехандро Агаг, президент FIA Жан Тодт и мэр Рима Вирджиния Раджи Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

«Я видел интервью господина Тодта и согласен с его тезисами. Нужен новый подход. Это может открыть нам новые возможности. Особенно для Формулы 1 – если принять решение радикально пересмотреть существующие схемы. Остальным сериям будет проще, у них не такой большой масштаб. Формула 1 велика – и когда в ней намечается дисбаланс, он тоже оказывается весьма серьезным.

Мы в Формуле Е согласны с FIA и готовы адаптироваться. Что касается остальных серий – у кого-то дела пойдут лучше, у кого-то хуже. Но, думаю, для всех большой проблемой могут стать ограничения на те или иные аспекты массовых мероприятий. Доходы от продажи билетов могут резко снизиться, даже когда гонки возобновятся».

По словам Агага, возникни такая ситуация по ходу самого первого сезона Формулы Е – и серия бы не выжила. Зато сейчас будущее электрического чемпионата выглядит вполне приемлемым.

«Мы реагировали быстро и гибко, мы очень рано начали отменять гонки и предпринимать меры, чтобы защитить всех, кто задействован в чемпионате. Мы неплохо себя чувствуем – в том числе благодаря тому, что выручка от продажи билетов составляет не такую уж большую долю в наших доходах. За себя мы не слишком переживаем, для нас главное – защитить команды.

Мы приняли решение, что в течение двух ближайших лет каждая команда сможет только раз перейти на новую версию силовой установки – либо этой осенью, либо следующей. Это сэкономит деньги. Мы готовы и дальше рассматривать варианты снижения затрат, но в целом ситуация мне кажется благоприятной. Мы можем управлять ситуацией – и расходами участников, и своей бизнес-моделью».

Как коронавирус обостряет течение хронических заболеваний, так и кризис из-за пандемии выявляет проблемы, на которые организаторы гоночных серий могли до поры не обращать внимания. По мнению Агага, несколько тенденций, которые могли проявить себя только через некоторое время, из-за нынешнего кризиса станут очевидными уже сейчас. В частности – переход на более экологичные источники энергии и внедрение электрических силовых установок.

«Кризис показал, что общество толком ничего не планирует. У нас нет стратегии. Я тут читал об эпидемии чумы в VI веке н.э. То же самое: карантин, торговля остановилась. Это было полторы тысячи лет назад! Мягко говоря, было время подготовиться – но мы этого не сделали.

Человечеству много что угрожает, но климатические изменения – крупнейшая и наиболее очевидная угроза. Она требует создания продуманной стратегии – иначе наша жизнь серьезно изменится к худшему. Думаю, это подтолкнет нас к более активному использованию электромобилей в быту».