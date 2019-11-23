Mercedes вышла в лидеры Формулы Е на второй день участия в турнире (благодаря штрафу пилота BMW)
После окончания субботней гонки в Эр-Рияде судьи наказали сразу нескольких ее участников. Среди прочих пилот заводской команды BMW лишился подиума – что пошло на пользу наиболее принципиальному конкуренту баварской компании.
Три пилота были наказаны судьями этапа Формулы Е в Эр-Рияде после финиша субботней гонки, что привело к заметным изменениям в итоговом протоколе. Наиболее важным событием стали 24 штрафных секунды, добавленные к результату финишировавшего вторым Максимилиана Гюнтера.
Пилот команды BMW i Andretti не сориентировался в ситуации, когда перед самым рестартом гонки (но все еще при движении в режиме автомобиля безопасности) ехавший впереди Лукас ди Грасси проехал по зоне активации режима максимальной мощности. Для этого он ушел с идеальной траектории в 18-м повороте. Поскольку обгоны до рестарта запрещены, двигавшийся следом Стоффель Вандорн сбросил ход, чтобы не опередить бразильца. А вот ехавший за Вандорном пилот BMW i Andretti не стал замедляться и опередил обоих соперников.
В итоге Гюнтер в итоговом протоколе переместился на 11-е место, что позволило Стоффелю Вандорну второй раз за два дня подняться на подиум, а заводской команде Mercedes-Benz (напомним, в этом году официально дебютирующей в Формуле Е) – стать лидером командного зачета.
Впрочем, среди оштрафованных был и пилот Mercedes. Причем Ник де Врис получил сразу два штрафа. Как и в случае с Гюнтером, к его результату были прибавлены 24 штрафных секунды за обгон под сейти-каром. И еще 5 секунд голландец получил за нарушение регламента использования батареи – команда не смогла выполнить все требования единого поставщика аккумуляторов. В итоге голландец переместился с 7-й позиции на 16-ю.
Результат финишировавшего следом Оливера Терви из команды NIO был аннулирован за перерасход энергии. Благодаря штрафам в первую десятку попали Жан-Эрик Вернь, Брендон Хартли и Антониу Феликс да Кошта. Для француза (действующего чемпиона Формулы Е) и новозеландца (дебютанта чемпионата) эти очки стали первыми в сезоне.
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Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Этап
|Эд-Диръия II
|Сессия
|Гонка
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Mercedes вышла в лидеры Формулы Е на второй день участия в турнире (благодаря штрафу пилота BMW)
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