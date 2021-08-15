Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Воскресную гонку Формулы Е в Берлине с поула начнет Вандорн Следующая / Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е
Формула E / Берлин II Новость

Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год

Автор:
, главный редактор

Уже третья немецкая марка отказывается от выступлений в электрическом чемпионате

Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год

По имеющимся у Motorsport.com сведениям, марка Mercedes уже приняла решение свернуть программу выступлений в чемпионате Формулы Е – и в ближайшие дни объявит о своем решении официально.

Предполагается, что немецкий коллектив проведет в серии еще один сезон – и покинет чемпионат, когда закончится жизненный цикл использующихся сейчас болидов второго поколения.

Тото Вольф, возглавляющий гоночные программы немецкого концерна, подтвердил в беседе с корреспондентом Motorsport.com, что решение о судьбе проекта уже принято и озвучено руководству чемпионата – однако не стал говорить, каким было это решение.

Тем временем в паддоке Формулы Е обсуждается вариант, при котором команда перейдет в собственность Тото Вольфа – продолжая при этом использовать силовые установки Mercedes.

Напомним, что этот сезон в электрическом чемпионате является для немецкой команды третьим (первый год при этом коллектив провел под маркой своего дочернего гоночного подразделения HWA).

Напомним, что уже в конце этого сезона электрический чемпионат покинут еще две немецких марки – Audi и BMW. Впрочем, американская команда Andretti, являвшаяся на протяжении нескольких лет партнером BMW, продолжит выступления в турнире под собственным именем.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Воскресную гонку Формулы Е в Берлине с поула начнет Вандорн

Предыдущая новость

Воскресную гонку Формулы Е в Берлине с поула начнет Вандорн

Следующая новость

Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е

Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Слухи: Боттас ведет переговоры с Red Bull

2 ч
2
MotoGP

Валидольный финал гонки MotoGP в Австрии подарил победу Биндеру на КТМ

2 ч
3
Формула 1

Росберг вспомнил об агрессивности юных поклонниц Хэмилтона

6 ч
4
Формула 1

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

3 дн
5
MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии

1 ч
Самое важное:
Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е
Формула E

Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е

6мин
Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год
Формула E

Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год

46мин
Воскресную гонку Формулы Е в Берлине с поула начнет Вандорн
Формула E

Воскресную гонку Формулы Е в Берлине с поула начнет Вандорн

4 ч
Формула Е: 14 претендентов на титул перед последней гонкой!
Формула E

Формула Е: 14 претендентов на титул перед последней гонкой!

7 ч
Ди Грасси на Audi выиграл первую гонку Формулы Е в Берлине
Формула E

Ди Грасси на Audi выиграл первую гонку Формулы Е в Берлине

14 авг. 2021 г.
Последние видео
Porsche в Формуле Е: сражение продолжается 00:35
Формула E
25 февр. 2021 г.

Porsche в Формуле Е: сражение продолжается

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е 00:54
Формула E
15 авг. 2020 г.

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге 01:37
Формула E
25 апр. 2020 г.

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео 01:05
Формула E
25 апр. 2020 г.

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум 00:15
Формула E
19 апр. 2020 г.

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е Берлин II
Формула E

Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е

Валидольный финал гонки MotoGP в Австрии подарил победу Биндеру на КТМ Гран При Австрии
MotoGP

Валидольный финал гонки MotoGP в Австрии подарил победу Биндеру на КТМ

Ралли Бельгия закончилось первой в сезоне победой Невилля Ралли Бельгия
WRC

Ралли Бельгия закончилось первой в сезоне победой Невилля

Больше от
Тото Вольф
«Заскучал на третий день». Вольф не справился с каникулами в Ф1 Гран При Венгрии
Формула 1

«Заскучал на третий день». Вольф не справился с каникулами в Ф1

Вольф объяснил, как правильно критиковать Хэмилтона
Формула 1

Вольф объяснил, как правильно критиковать Хэмилтона

Вольф: Льюис не пытается влиять на выбор напарника
Формула 1

Вольф: Льюис не пытается влиять на выбор напарника

Mercedes Больше от
Mercedes
Марко заявил о несоразмерных наказаниях Феттеля и Mercedes Гран При Венгрии
Формула 1

Марко заявил о несоразмерных наказаниях Феттеля и Mercedes

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1 Гран При Венгрии
Формула 1

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году
Формула 1

Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году

Самое читаемое Сегодня

Слухи: Боттас ведет переговоры с Red Bull
Формула 1 Формула 1

Слухи: Боттас ведет переговоры с Red Bull

Валидольный финал гонки MotoGP в Австрии подарил победу Биндеру на КТМ
MotoGP MotoGP

Валидольный финал гонки MotoGP в Австрии подарил победу Биндеру на КТМ

Росберг вспомнил об агрессивности юных поклонниц Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Росберг вспомнил об агрессивности юных поклонниц Хэмилтона

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1
Формула 1 Формула 1

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
MotoGP MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии

Марко заявил о несоразмерных наказаниях Феттеля и Mercedes
Формула 1 Формула 1

Марко заявил о несоразмерных наказаниях Феттеля и Mercedes

Ньюи: Добились прорыва в 2021-м благодаря проблемам в 2020-м
Формула 1 Формула 1

Ньюи: Добились прорыва в 2021-м благодаря проблемам в 2020-м

Ведущий Top Gear в гневе: Хэмилтону надо надрать задницу
Формула 1 Формула 1

Ведущий Top Gear в гневе: Хэмилтону надо надрать задницу

Самое важное:

Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е
Формула E Формула E

Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е

Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год
Формула E Формула E

Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год

Воскресную гонку Формулы Е в Берлине с поула начнет Вандорн
Формула E Формула E

Воскресную гонку Формулы Е в Берлине с поула начнет Вандорн

Формула Е: 14 претендентов на титул перед последней гонкой!
Формула E Формула E

Формула Е: 14 претендентов на титул перед последней гонкой!

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.