Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год

По имеющимся у Motorsport.com сведениям, марка Mercedes уже приняла решение свернуть программу выступлений в чемпионате Формулы Е – и в ближайшие дни объявит о своем решении официально.

Предполагается, что немецкий коллектив проведет в серии еще один сезон – и покинет чемпионат, когда закончится жизненный цикл использующихся сейчас болидов второго поколения.

Тото Вольф, возглавляющий гоночные программы немецкого концерна, подтвердил в беседе с корреспондентом Motorsport.com, что решение о судьбе проекта уже принято и озвучено руководству чемпионата – однако не стал говорить, каким было это решение.

Тем временем в паддоке Формулы Е обсуждается вариант, при котором команда перейдет в собственность Тото Вольфа – продолжая при этом использовать силовые установки Mercedes.

Напомним, что этот сезон в электрическом чемпионате является для немецкой команды третьим (первый год при этом коллектив провел под маркой своего дочернего гоночного подразделения HWA).

Напомним, что уже в конце этого сезона электрический чемпионат покинут еще две немецких марки – Audi и BMW. Впрочем, американская команда Andretti, являвшаяся на протяжении нескольких лет партнером BMW, продолжит выступления в турнире под собственным именем.