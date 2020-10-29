Сезон-2019/20 стал в электроформуле дебютным для штутгартского концерна в качестве производителя – он принес Mercedes одну победу Стоффеля Вандорна и третье место в чемпионате команд.

В первых гонках пилоты Mercedes выступали в серебристой ливрее, но затем, следуя за Формулой 1, команда переключилась на черный. Однако с будущего года она вернется к изначальной раскраске – об этом стало известно на презентации в четверг.

Вандорн и Ник де Врис продлили контракты и продолжат защищать цвета Mercedes в сезоне-2021, который стартует в январе в Чили.

Благодаря победе в самой последней гонке сезона в Берлине Вандорн занял второе место в личном зачете, хотя и отстал от победившего Антониу Феликса да Кошты по очкам почти вдвое.

«Нам важно сохранить в новом сезоне тот импульс, который мы получили во время финала в Берлине, – сказал бельгиец. – Чемпионат прошел в необычных обстоятельствах, которые могли сыграть как за, так и против нас. Но теперь задача в том, чтобы начать выигрывать более регулярно.

Да, я закончил сезон вторым, но добиться этого могли еще десять других пилотов. Отрыв от первого места оказался достаточно большим, потому для нас важно держаться в группе лидеров вне зависимости от того, где мы закончим чемпионат.

Конечно, хочется претендовать на титул, но куда важнее сократить отставание и добавить в стабильности».

Дебютант Формулы Е де Врис стал в минувшем сезоне только 11-м. Он так и не смог покорить подиум до финальной гонки, где вместе с напарником обеспечил Mercedes дубль.

Решение штутгартской марки изменить ливрею в Формуле Е можно рассматривать как пробный шар, который покажет отношение болельщиков к этому шагу. Если оно окажется позитивным, аналогичного перехода можно будет ждать и в Ф1.