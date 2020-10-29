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Формула E / Новость

Mercedes откажется от черной ливреи в 2021 году. Пока в Формуле Е

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Mercedes откажется от черной ливреи в 2021 году. Пока в Формуле Е
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Команда провела презентацию новой ливреи, в которой преобладает серебристый цвет

Сезон-2019/20 стал в электроформуле дебютным для штутгартского концерна в качестве производителя – он принес Mercedes одну победу Стоффеля Вандорна и третье место в чемпионате команд. 

В первых гонках пилоты Mercedes выступали в серебристой ливрее, но затем, следуя за Формулой 1, команда переключилась на черный. Однако с будущего года она вернется к изначальной раскраске – об этом стало известно на презентации в четверг.

Вандорн и Ник де Врис продлили контракты и продолжат защищать цвета Mercedes в сезоне-2021, который стартует в январе в Чили. 

Благодаря победе в самой последней гонке сезона в Берлине Вандорн занял второе место в личном зачете, хотя и отстал от победившего Антониу Феликса да Кошты по очкам почти вдвое. 

«Нам важно сохранить в новом сезоне тот импульс, который мы получили во время финала в Берлине, – сказал бельгиец. – Чемпионат прошел в необычных обстоятельствах, которые могли сыграть как за, так и против нас. Но теперь задача в том, чтобы начать выигрывать более регулярно. 

Да, я закончил сезон вторым, но добиться этого могли еще десять других пилотов. Отрыв от первого места оказался достаточно большим, потому для нас важно держаться в группе лидеров вне зависимости от того, где мы закончим чемпионат. 

Конечно, хочется претендовать на титул, но куда важнее сократить отставание и добавить в стабильности».

Дебютант Формулы Е де Врис стал в минувшем сезоне только 11-м. Он так и не смог покорить подиум до финальной гонки, где вместе с напарником обеспечил Mercedes дубль.

Решение штутгартской марки изменить ливрею в Формуле Е можно рассматривать как пробный шар, который покажет отношение болельщиков к этому шагу. Если оно окажется позитивным, аналогичного перехода можно будет ждать и в Ф1.

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Список

Стоффель Вандорн, руководитель команды Ян Джеймс, Ник де Врис, Mercedes-Benz EQ Formula E Team

Стоффель Вандорн, руководитель команды Ян Джеймс, Ник де Врис, Mercedes-Benz EQ Formula E Team
1/8

Фотограф: Daimler AG

Стоффель Вандорн, Mercedes-Benz EQ Formula E Team

Стоффель Вандорн, Mercedes-Benz EQ Formula E Team
2/8

Фотограф: Daimler AG

Ник де Врис, Стоффель Вандорн, Mercedes-Benz EQ Formula E Team

Ник де Врис, Стоффель Вандорн, Mercedes-Benz EQ Formula E Team
3/8

Фотограф: Daimler AG

Ник де Врис, Mercedes-Benz EQ Formula E Team

Ник де Врис, Mercedes-Benz EQ Formula E Team
4/8

Фотограф: Daimler AG

Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 02

Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 02
5/8

Фотограф: Daimler AG

Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 02

Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 02
6/8

Фотограф: Daimler AG

Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 02

Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 02
7/8

Фотограф: Daimler AG

Ник де Врис, Стоффель Вандорн, Mercedes-Benz EQ Formula E Team

Ник де Врис, Стоффель Вандорн, Mercedes-Benz EQ Formula E Team
8/8

Фотограф: Daimler AG

Audi продлила контракты своих пилотов в Формуле Е

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Об этой статье

Серия Формула E
Команды Mercedes
Автор Мэтт Кью

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