Mercedes объявил об уходе из Формулы Е
Автор: Иван Матушкин , редактор
Действующие чемпионы покинут чемпионат через год
Команда Mercedes подтвердила слухи о своем решении покинуть Формулу Е. Немецкий производитель проведет в чемпионате еще один сезон и уйдет из него в конце 2022 года.
Mercedes не будет переходить вместе с ФЕ в эру новых автомобилей Gen3, которая начнется с 2023 года. Ранее подобные решения приняли Audi и BMW.
В Mercedes подчеркнули, что уход из ФЕ позволит марке сосредоточиться на своей работе в Формуле 1.
В 2021 году Mercedes стала чемпионом ФЕ в личном и командном зачетах.
Читайте также:
Поделились
Комментарии
Загрузить комментарии
Mercedes объявил об уходе из Формулы Е
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е
15 авг. 2021 г.
25 февр. 2021 г.
Porsche в Формуле Е: сражение продолжается
25 апр. 2020 г.
Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге
25 апр. 2020 г.
Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер