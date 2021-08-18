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Формула E Новости

Mercedes объявил об уходе из Формулы Е

Автор:
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Действующие чемпионы покинут чемпионат через год

Mercedes объявил об уходе из Формулы Е

Команда Mercedes подтвердила слухи о своем решении покинуть Формулу Е. Немецкий производитель проведет в чемпионате еще один сезон и уйдет из него в конце 2022 года. 

Mercedes не будет переходить вместе с ФЕ в эру новых автомобилей Gen3, которая начнется с 2023 года. Ранее подобные решения приняли Audi и BMW.

В Mercedes подчеркнули, что уход из ФЕ позволит марке сосредоточиться на своей работе в Формуле 1. 

В 2021 году Mercedes стала чемпионом ФЕ в личном и командном зачетах.

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