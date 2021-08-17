Mercedes на гонке Формулы Е одолжил соперникам механиков

Мировой автоспорт в целом неплохо научился существовать в условиях глобальной пандемии коронавируса, и выявление заболевания у отдельных пилотов и сотрудников гоночных команд уже не становится такой громкой новостью, какой оно могло стать в первой половине прошлого года. Однако обнаружение заболевания по-прежнему может создать участникам соревнований определенные проблемы.

Это, в частности, произошло с командой NIO на последнем гоночном уик-энде сезона Формулы Е, прошедшем в минувшие выходные в Берлине. В четверг тест, который сдал один из сотрудников китайского коллектива, дал позитивный результат – и из-за этого сразу 7 человек были вынуждены отправиться не на гоночную трассу в аэропорту Темпельхоф, а на самоизоляцию.

Команды Формулы Е привозят на этапы заметно меньше персонала, чем, к примеру, коллективы Формулы 1 – и поэтому отсутствие в паддоке сразу 7-ми сотрудников не могло пройти для NIO незамеченным. Поэтому китайская «конюшня» пошла нестандартный шаг – попросила своих конкурентов выделить ей в помощь нескольких механиков. К счастью, в электрическом чемпионате все команды используют одинаковые автомобили (в комбинации с разными силовыми агрегатами) – и поэтому чужие специалисты могли оказать NIO более чем реальную помощь.

На просьбу откликнулись сразу два коллектива: своими сотрудниками с соперниками поделились Mercedes и Mahindra. «Это придало нам сил – и здорово, что такое возможно в нашем паддоке. Это сделало нашу жизнь по ходу гоночного уик-энда немного лече», – прокомментировал ситуацию Том Бломквист, один из гонщиков китайской команды.

Кстати, британский гонщик в итоге неплохо провел последний этап Формулы Е, прошедший в воскресенье: Бломквист стал 5-м в квалификации, а в гонке финишировал 10-м, всего в третий раз за сезон попав в очковую зону.