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Формула E Новости

McLaren покупает команду Mercedes в Формуле Е

Поставщиком моторов в новом сезоне станет Nissan

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McLaren покупает команду Mercedes в Формуле Е
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McLaren официально присоединится к Формуле Е в следующем сезоне путем покупки нынешней команды Mercedes, говорится в заявлении сторон. При этом главной обновленного коллектива останется Ян Джеймс, а базироваться он будет по прежнему рядом с британском городе Беркли, утверждает издание The Race.

Собственно, о том, что McLaren придет в Формулу 1 на место Mercedes было известно и ранее. Главная новость теперь в том, что новая команда фактически приобретает старую. Напомним, что марка Mercedes еще в прошлом году объявила, что покинет чемпионат после этого сезона.

То же издание The Race утверждает, что McLaren будет использовать силовые установки Nissan. Напомним, что со следующего сезона Формула Е переходит на болиды третьего поколения с более мощными электродвигателями, разрабатывать которые по новому регламенту в Mercedes и не планировали.

Кто будет выступать за McLaren в Формуле Е пока не известно. Однако предполагается, что нынешний пилот Mercedes Стофель Вандорн станет напарником Жана Эрика Верня в DS Penske.

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