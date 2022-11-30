McLaren назвала пилотов для дебютного сезона Формулы Е
Компанию Рене Расту, о контракте с которым было уже известно, в 2023 году составит дебютант электрогонок Джейк Хьюз
С нового сезона ФЕ, когда участники чемпионата мира перейдут на машины третьего поколения, McLaren займет в пелотоне место ушедших обладателей титула из Mercedes. Поздно вечером во вторник команда объявила, что за нее будет выступать 28-летний Джейк Хьюз.
Два последних сезона британец был запасным гонщиком в Mercedes и даже участвовал в тестах, а параллельно без особых успехов выступал в Формуле 2. До этого Джейк регулярно выигрывал в Ф3 и GP3.
О том, что лидером McLaren в 2023 году станет Рене Раст, было объявлено еще в конце лета. Ранее 36-летний немец провел два сезона в составе Audi и дважды поднимался на подиум.
McLaren Formula E
Photo by: McLaren
McLaren решила не продолжать работу в бывшей базе Mercedes в Бриксуорте (где строят моторы для Ф1) и переехать в новое здание в Бистере.
Титульным спонсором команды станет бренд Neom – это «умный город» в Саудовской Аравии, который прямо сейчас возводят на берегу Красного моря.
Новый сезон ФЕ стартует в середине января в Мехико.
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