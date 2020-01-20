Массу расстроили действия напарника в Сантьяго

11-кратный победитель Гран При Фелипе Масса занял четвертое место на стартовой решетке, но плохо стартовал и сначала уступил позицию Оливеру Терви, а затем откатился на девятую строчку.

На 15-м круге бразилец проиграл сражение с товарищем по Venturi Эдоардо Мортарой, когда тот активировал режим повышенной мощности, обогнал его в шпильке по внутренней траектории и едва не завез в стену.

После гонки у Массы спросили, считает ли он, что команда должна была вмешаться в борьбу напарников. «Честно говоря, сегодняшняя гонка принесла множество сюрпризов, и это один из них, – ответил он. – Это, наверное, один из худших, потому что я потерял множество позиций.

Безусловно, мы должны работать более эффективно как команда, и я уверен, что это случиться. В противном случае, если мы думаем об очках, ничего хорошего не будет».

Мортара, который позже сошел на 29-м круге с поврежденной подвеской после столкновения с да Коштой, отметил, что тоже ждал вмешательства команды: «Потому что обоим парням эта [борьба] стоит времени круга, это не очень хорошо. Нам нужно в этом аспекте действовать осторожнее, потому что, как это часто бывает, у меня был режим атаки, и мы должны были помочь друг другу».