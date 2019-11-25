Масса позвал в Формулу Е всех неудачников Ф1

Вице-чемпион Формулы 1 Фелиппе Масса проводит второй сезон в Формуле. В прошлом сезоне он один раз финишировал на подиуме и намерен добиться большего в новом году.

В интервью британскому изданию The Mirror, данному накануне гоночного уик-энда в Эр-Рияде Масса рассказал о том, почему он выбрал этот чемпионат.

«Я сконцентрировался на электрических гонках так как верю в будущее Формулы Е более, чем любой другой чемпионат, – сказал Масса. – И я на 100% уверен, что любой пилот, у которого не получается остаться в Ф1, постарается попасть сюда.

Хотя я являюсь, возможно, самым известным спортсменом в чемпионате, у меня нет сомнений в уровне остальных гонщиков. Каждый из моих соперников в Формуле Е мог бы выступать в Формуле 1 и даже в конце концов добиться там успеха.

Формула Е делает именно то, что нужно. Этот чемпионат растет. И он становится все более привлекательным для именитых пилотов. Я тоже заинтересовался. Я следил за этой серией с самого начала. И понял, что это единственный чемпионат, в который я бы перешел после Формулы 1».