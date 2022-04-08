Maserati выбрала партнера в Формуле Е

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Как и ожидалось, компания Maserati и команда Формулы Е Venturi подписали многолетний контракт на поставку электрических двигателей. Сотрудничество стартует с переходом на третье поколение болидов, то есть со следующего сезона, который начнется в конце этого календарного года.

Maserati заменит Mercedes в качестве поставщика Venturi. Речь идет не только собственно о моторе, но и о трансмиссии, а также обо всей задней оси в сборе, включая подвеску.

Это первое участие марки Maserati в гонках на формулах за последние 60 лет. При этом разрабатывать электропривод с нуля итальянцам не придется. Марка входит в концерн Stellantis, который уже делает моторы для Формулы Е под брендом DS, который сотрудничает с командой Techeetah. Так что Maserati сможет использовать те же детали, а вот управляющее программное обеспечение итальянцы создадут сами.

По информации Motorsport.com, о переходе на двигатели DS задумывается и команда Dragon. При этом мы можем предположить, что для названия мотора команды Dragon в Stellantis могут выбрать какой-нибудь иной бренд, благо у концерна их много. Помимо уже упомянутых DS и Maserati это Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Jeep, Dodge и Ram.

Дополнительная информация: Джейк Боксалл-Легг

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