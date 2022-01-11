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Формула E Новости

Maserati вернется в формулы спустя 66 лет и выступит в ФЕ

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Новая команда появится в 2023 году и будет выступать на электрических болидах третьего поколения

Maserati вернется в формулы спустя 66 лет и выступит в ФЕ

Итальянская марка Maserati объявила о том, что с 2023 года станет участвовать в чемпионате Формулы Е. Она выступит в роли поставщика электромоторов для команды, имя которой пока не названо.

С начала 2021 года Maserati входит в концерн Stellantis. Он уже присутствует в Формуле Е с французской автомобильной маркой DS: команда DS Techeetah дважды выигрывала титул в командном зачете и трижды в зачете пилотов.

Важно отметить, что Maserati не заменит DS в Формуле Е: обе марки станут конкурировать в партнерстве с разными командами. При этом DS на первом этапе поможет Maserati с технологиями: по регламенту производитель вправе самостоятельно изготавливать мотор, трансмиссию и заднюю подвеску гоночной машины при том, что основная часть болида и батарея унифицированы.

Последний раз заводская команда Maserati выступала в гонках на машинах с открытыми колесами в 1957 году. Тогда Хуан-Мануэль Фанхио именно на болиде Maserati выиграл свой пятый и последний чемпионский титул в Формуле 1. При этом машины Maserati продолжали использоваться в Ф1 частными командами до начала 1960-х.

Возвращение Maserati в гонки состоится в девятом сезоне Формулы Е, когда чемпионат перейдет на использование машин третьего поколения. Мощность их электромоторов будет увеличена с нынешних 250 до 350 киловатт. При коэффициенте полезного действия электродвигателей близком к 100%, это означает что мощность машин составит почти 476 л.с.

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