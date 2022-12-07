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Формула E Новость

Maserati показала ливрею для дебютного сезона в Формуле Е

Итальянский производитель выбрал для машины имя Tipo Folgore и будет выступать в темно-синих цветах

Льюис Дункан
Автор:
, Журналист (Global)
Maserati показала ливрею для дебютного сезона в Формуле Е
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С сезона-2023 команда Venturi сменила имя и владельцев, превратившись в Maserati MSG. Новым руководителем вместо Сюзи Вольф стал Джеймс Росситер, а пилотами – Эдоардо Мортара и Макси Гюнтер. 

Для бренда Maserati эта гоночная программа стала первой за 60 лет, на шасси ФЕ третьего поколения используются силовые установки DS – этот французский бренд входит в ту же группу Stellantis.

Рано утром в среду команда показала свою ливрею, в которой сочетаются черный и темно-синий цвета. Нос машины украшен фирменным трезубцем, а сама она получила название Tipo Folgore («Типо Фольоре»).

Ливрея Maserati MSG Racing

Ливрея Maserati MSG Racing

Фото: Maserati Media Center

В официальном заявлении говорится: «Первой гоночной машиной, несущей изображение трезубца, стала модель Tipo 26, которая дебютировала в 1926 на гонке "Тарга Флорио". [Основатель компании] Альфьери Мазерати за ее рулем одержал победу в своем классе. 

Сейчас, 96 лет спустя, Maserati Tipo Folgore вступает в эру электрификации с дерзким трезубцем, а новый бренд Folgore включит в себя линейку 100-процентно электрических машин». 

Кандидатом в пилоты Maserati долгое время считался чемпион мира 2021 года Ник де Врис, однако этим планам помешало приглашение голландца в AlphaTauri.  

На следующей неделе участники ФЕ проведут официальные тесты в Валенсии, новый чемпионат мира стартует в середине января в Мехико.

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Ливрея Maserati MSG Racing

Ливрея Maserati MSG Racing

Фото: Maserati Media Center

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