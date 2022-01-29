Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Тиктум: В ФЕ все друг в друга врезаются, и я буду тоже Следующая / 0,005 секунды принесли Де Врису поул в Формуле Е
Формула E Новость

Марко: Формула Е спекулирует на своем имени

Автор:
Соавтор:
Кемаль Шенгюл
, редактор

Гоночный консультант Red Bull объяснил, почему его компания не заинтересовалась новым чемпионатом мира

Марко: Формула Е спекулирует на своем имени
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В гоночном мире Red Bull является одним из крупнейших спонсоров – австрийцы серьезно инвестируют не только в Формулу 1, но и в множество других топовых серий: DTM, MotoGP, WRC, молодежные «формулы» и не только. 

Однако в Формуле Е, которая уже второй год имеет статус чемпионата мира, логотипов компании никогда не было. По словам Хельмута Марко, тому есть вполне рациональное объяснение, связанное с «зеленым» образом чемпионата.

«Очень многие пытались завлечь нас туда, – рассказал Марко журналу Autorevue (иностранному – прим.ред.). – Но мне хватило одной поездки на их гонку. 

Я сразу увидел, что Формула Е спекулирует на своем имени. Дело было в Уругвае, и я заметил поблизости от паддока огромные дизель-генераторы.

Этого хватило, чтобы сразу и совершенно твердо сказать им: "Нет, мы сюда не придем"».

Стоит отметить, что в самой Формуле Е не скрывают, что действительно используют для оперативной подзарядки батарей по ходу уик-эндов генераторы, однако заправляют туда не дизельное топливо, полученное из невозобновляемых источников, а особую смесь глицерина и этилового спирта, добываемого из сахара.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Тиктум: В ФЕ все друг в друга врезаются, и я буду тоже
Предыдущая новость

Тиктум: В ФЕ все друг в друга врезаются, и я буду тоже
Следующая новость

0,005 секунды принесли Де Врису поул в Формуле Е

0,005 секунды принесли Де Врису поул в Формуле Е
Загрузить комментарии
Маркус Лютгенс Больше от
Маркус Лютгенс
Toyota на некоторых этапах WRC может выставить 5 машин
WRC

Toyota на некоторых этапах WRC может выставить 5 машин

В Extreme E определились с датой и местом финального этапа
Extreme E

В Extreme E определились с датой и местом финального этапа

Леб захватил лидерство в Ралли Турция, соперники отстали в пыли Ралли Турция
WRC

Леб захватил лидерство в Ралли Турция, соперники отстали в пыли

Больше от
Хельмут Марко
Марко: Honda продолжит делать моторы для RBR до конца 2025 года
Формула 1

Марко: Honda продолжит делать моторы для RBR до конца 2025 года

Марко поставил титул Ферстаппена выше успехов Феттеля
Формула 1

Марко поставил титул Ферстаппена выше успехов Феттеля

В Red Bull не поверили в уход Хэмилтона
Формула 1

В Red Bull не поверили в уход Хэмилтона

Самое важное:

0,005 секунды принесли Де Врису поул в Формуле Е
Формула E Формула E

0,005 секунды принесли Де Врису поул в Формуле Е

Марко: Формула Е спекулирует на своем имени
Формула E Формула E

Марко: Формула Е спекулирует на своем имени

Тиктум: В ФЕ все друг в друга врезаются, и я буду тоже
Формула E Формула E

Тиктум: В ФЕ все друг в друга врезаются, и я буду тоже

Вандорн объяснил, как отдал напарнику победу в Формуле Е
Формула E Формула E

Вандорн объяснил, как отдал напарнику победу в Формуле Е

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.