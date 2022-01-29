Марко: Формула Е спекулирует на своем имени

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В гоночном мире Red Bull является одним из крупнейших спонсоров – австрийцы серьезно инвестируют не только в Формулу 1, но и в множество других топовых серий: DTM, MotoGP, WRC, молодежные «формулы» и не только.

Однако в Формуле Е, которая уже второй год имеет статус чемпионата мира, логотипов компании никогда не было. По словам Хельмута Марко, тому есть вполне рациональное объяснение, связанное с «зеленым» образом чемпионата.

«Очень многие пытались завлечь нас туда, – рассказал Марко журналу Autorevue (иностранному – прим.ред.). – Но мне хватило одной поездки на их гонку.

Я сразу увидел, что Формула Е спекулирует на своем имени. Дело было в Уругвае, и я заметил поблизости от паддока огромные дизель-генераторы.

Этого хватило, чтобы сразу и совершенно твердо сказать им: "Нет, мы сюда не придем"».

Стоит отметить, что в самой Формуле Е не скрывают, что действительно используют для оперативной подзарядки батарей по ходу уик-эндов генераторы, однако заправляют туда не дизельное топливо, полученное из невозобновляемых источников, а особую смесь глицерина и этилового спирта, добываемого из сахара.