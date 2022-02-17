Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Экс-пилот Формулы 1 купил старейшую команду Ф2
Формула E Новости

Mahindra ведет переговоры об использовании моторов Nissan

Индийская команда планирует отказаться от электропривода марки ZF

Mahindra ведет переговоры об использовании моторов Nissan
Автор:
, Редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В команде Mahindra Формулы Е подтвердили переговоры с Nissan об использовании их электропривода начиная со следующего сезона, когда чемпионат перейдет на болиды следующего поколения. Фактически это сделает Mahindra клиентской командой японской марки.

Сейчас Mahindra использует привод немецкой марки ZF. Ранее эти моторы поставлялись команде Venturi, однако там отказались от них в пользу закупки электродвигателей у Mercedes.

Переход Mahindra на Nissan станет очередным шагом на пути к разделению Формулы Е на заводские и клиентские команды. Сейчас клиентами являются Venturi, которые используют двигатели Mercedes и Envision, у которой моторы Audi.

Однако Audi уже покинула ФЕ, а Mercedes сделает это через год. В Envision уже договорились с Jaguar о покупке у них электропривода, который в свою очередь делает Williams Advanced Technologies – бывшая дочерняя структура команды Williams Формулы 1, которая ныне независима.

Venturi, как ожидается, станет партнером Maserati. Под этой маркой будут поставляться электромоторы DS, такие же, как у команды Techeetah (автомобильные бренды DS и Maserati входят в автоконцерн Stellantis).

В итоге пока без двигателей на следующий сезон остается Andretti, которая продолжает использовать моторы BMW – баварцы уже официально ушли из чемпионата и не намерены создавать новые двигатели по регламенту Gen 3. Кроме того, в подвешенной ситуации остается команда Dragon, двигатели для которой поставляет американская гоночная компания Penske.

Дополнительная информация: Джейк Боксолл-Легг

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Экс-пилот Формулы 1 купил старейшую команду Ф2
Предыдущая новость

Экс-пилот Формулы 1 купил старейшую команду Ф2
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
В Ф1 хотят чаще использовать красные флаги
Формула 1

В Ф1 хотят чаще использовать красные флаги

Фото: Болид Ferrari рассекречен за сутки до премьеры
Формула 1

Фото: Болид Ferrari рассекречен за сутки до премьеры

Росберг и Баттон неожиданно обменялись гонщицами
Extreme E

Росберг и Баттон неожиданно обменялись гонщицами

Mahindra Racing Больше от
Mahindra Racing
Команда Nissan в Формуле Е потеряла пилота. Шанс для Квята?
Формула E

Команда Nissan в Формуле Е потеряла пилота. Шанс для Квята?

Авария Линна с полетом и переворотом: видео Эд-Диръия
Формула E

Авария Линна с полетом и переворотом: видео

Гонщик Формулы Е бросил BMW ради индийской команды
Формула E

Гонщик Формулы Е бросил BMW ради индийской команды

Самое важное:

Mahindra ведет переговоры об использовании моторов Nissan
Формула E Формула E

Mahindra ведет переговоры об использовании моторов Nissan

Экс-пилот Формулы 1 купил старейшую команду Ф2
Формула 2 Формула 2

Экс-пилот Формулы 1 купил старейшую команду Ф2

Де Врис недоволен: Хватит сравнивать Формулу Е с Формулой 1
Формула E Формула E

Де Врис недоволен: Хватит сравнивать Формулу Е с Формулой 1

Мортара признал: Стратегия была неверной
Формула E Формула E

Мортара признал: Стратегия была неверной

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.