Mahindra ведет переговоры об использовании моторов Nissan

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В команде Mahindra Формулы Е подтвердили переговоры с Nissan об использовании их электропривода начиная со следующего сезона, когда чемпионат перейдет на болиды следующего поколения. Фактически это сделает Mahindra клиентской командой японской марки.

Сейчас Mahindra использует привод немецкой марки ZF. Ранее эти моторы поставлялись команде Venturi, однако там отказались от них в пользу закупки электродвигателей у Mercedes.

Переход Mahindra на Nissan станет очередным шагом на пути к разделению Формулы Е на заводские и клиентские команды. Сейчас клиентами являются Venturi, которые используют двигатели Mercedes и Envision, у которой моторы Audi.

Однако Audi уже покинула ФЕ, а Mercedes сделает это через год. В Envision уже договорились с Jaguar о покупке у них электропривода, который в свою очередь делает Williams Advanced Technologies – бывшая дочерняя структура команды Williams Формулы 1, которая ныне независима.

Venturi, как ожидается, станет партнером Maserati. Под этой маркой будут поставляться электромоторы DS, такие же, как у команды Techeetah (автомобильные бренды DS и Maserati входят в автоконцерн Stellantis).

В итоге пока без двигателей на следующий сезон остается Andretti, которая продолжает использовать моторы BMW – баварцы уже официально ушли из чемпионата и не намерены создавать новые двигатели по регламенту Gen 3. Кроме того, в подвешенной ситуации остается команда Dragon, двигатели для которой поставляет американская гоночная компания Penske.

Дополнительная информация: Джейк Боксолл-Легг