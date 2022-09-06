Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Раст выступит за McLaren в новом сезоне Формулы Е
Формула E Новость

Лоттерер договорился с Andretti и останется в Формуле Е

Немец потерял место в Porsche, за которую выступал три сезона, но смог перейти в Avalanche Andretti

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Журналист (Autosport)
Лоттерер договорился с Andretti и останется в Формуле Е
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После того, как Porsche включила Андре Лоттерера в число гонщиков своего проекта LMDh, многим показалось, что немецкий ветеран сконцентрируется на марафонских гонках и покинет Формулу Е.

Но оказалось, что не все так просто. Во вторник команда Andretti объявила о контракте с Андре, который заменит в ее составе Оливера Эскью. С сезона-2023 Andretti станет использовать силовые установки немецкого производителя, и смена пилота, по всей видимости, является частью этой сделки. 

Другим гонщиком Andretti – это было известно уже некоторое время – останется Джейк Деннис. 

Андре Лоттерер, Porsche, Porsche 99X Electric

Андре Лоттерер, Porsche, Porsche 99X Electric

Фото: Алистер Стэли/ Motorsport Images

Лоттерер пришел в ФЕ в 2017 году и с тех пор дважды стартовал с поула и восемь раз поднимался на подиум в составе Teechetah и Porsche, но так и не одержал ни одной победы. 

Новый сезон электроформулы, с которого серия перейдет на машины третьего поколения, стартует в середине января в Мехико.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Раст выступит за McLaren в новом сезоне Формулы Е
Предыдущая новость

Раст выступит за McLaren в новом сезоне Формулы Е
Джейк Боксолл-Легг Больше от
Джейк Боксолл-Легг
Мортара победил в финальной гонке сезона ФЕ, Вандорн стал чемпионом Сеул II
Формула E

Мортара победил в финальной гонке сезона ФЕ, Вандорн стал чемпионом

Гонка ФЕ в Сеуле началась с большой аварии и завершилась победой Эванса Сеул I
Формула E

Гонка ФЕ в Сеуле началась с большой аварии и завершилась победой Эванса

Дождь превратил гонку ФЕ в хаос, победитель разбил машину Нью-Йорк I
Формула E

Дождь превратил гонку ФЕ в хаос, победитель разбил машину

Андре Лоттерер Больше от
Андре Лоттерер
Самый старший пилот Формулы Е объявил об уходе из серии
Формула E

Самый старший пилот Формулы Е объявил об уходе из серии

«У нас профи, а не пилоты с деньгами». Гонщик ФЕ ответил Хорнеру
Формула 1

«У нас профи, а не пилоты с деньгами». Гонщик ФЕ ответил Хорнеру

Бывший соперник Гасли одержал первую победу в Формуле Е Берлин V
Формула E

Бывший соперник Гасли одержал первую победу в Формуле Е

Самое важное:

Лоттерер договорился с Andretti и останется в Формуле Е
Формула E Формула E

Лоттерер договорился с Andretti и останется в Формуле Е

Немец потерял место в Porsche, за которую выступал три сезона, но смог перейти в Avalanche Andretti

Раст выступит за McLaren в новом сезоне Формулы Е
Формула E Формула E

Раст выступит за McLaren в новом сезоне Формулы Е

После ухода из Audi немецкий пилот получил возможность вернуться в электроформулу, где уже выступал в 2021-м

Команда Nissan полностью обновила состав в Формуле Е
Формула E Формула E

Команда Nissan полностью обновила состав в Формуле Е

С 2023 года за японскую марку будут выступать Норман Нато и Саша Фенестраз

Сьюзи Вольф ушла из команды Venturi
Формула E Формула E

Сьюзи Вольф ушла из команды Venturi

Жена Тото Вольфа пока не сказала, чем займется дальше

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.