Лоттерер договорился с Andretti и останется в Формуле Е
Немец потерял место в Porsche, за которую выступал три сезона, но смог перейти в Avalanche Andretti
После того, как Porsche включила Андре Лоттерера в число гонщиков своего проекта LMDh, многим показалось, что немецкий ветеран сконцентрируется на марафонских гонках и покинет Формулу Е.
Но оказалось, что не все так просто. Во вторник команда Andretti объявила о контракте с Андре, который заменит в ее составе Оливера Эскью. С сезона-2023 Andretti станет использовать силовые установки немецкого производителя, и смена пилота, по всей видимости, является частью этой сделки.
Другим гонщиком Andretti – это было известно уже некоторое время – останется Джейк Деннис.
Андре Лоттерер, Porsche, Porsche 99X Electric
Фото: Алистер Стэли/ Motorsport Images
Лоттерер пришел в ФЕ в 2017 году и с тех пор дважды стартовал с поула и восемь раз поднимался на подиум в составе Teechetah и Porsche, но так и не одержал ни одной победы.
Новый сезон электроформулы, с которого серия перейдет на машины третьего поколения, стартует в середине января в Мехико.
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Лоттерер договорился с Andretti и останется в Формуле Е
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