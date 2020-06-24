Линн заменит Верляйна в Mahindra

Бывший гонщик DS Virgin и Jaguar Алекс Линн проведет остаток сезона Формулы Е в составе Mahindra Racing. В последних шести гонках чемпионата Линн заменит Паскаля Верляйна.

Верляйн, который ранее выступал в Формуле 1, объявил об уходе из Mahindra по окончании виртуального чемпионата ФЕ. Стороны не смогли договориться о продолжении сотрудничества. Ожидается, что Верляйн, который после пяти этапов занимает 14-е место в чемпионате, следующий сезон проведет в составе Porsche.

На счету Линна два полных сезона в Формуле Е, в которых он стал 16-м и 18-м по итогам чемпионатов.