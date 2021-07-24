Линн впервые в сезоне выиграл квалификацию Формулы Е

Сезон электроформулы продолжился сдвоенным этапом в британской столице. Победителем квалификации на трассе, которая частично проходит внутри огромного ангара выставочного комплекса, стал Алекс Линн из Mahindra – для гонщика это первый поул в сезоне и второй в карьере после Нью-Йорка в 2017 году.

На сыром асфальте Линн смог собрать три быстрых сектора, и хотя рекордным его время оказалось только на втором из них, по итогам круга Алекс на три десятых опередил Джейка Денниса из BMW Andretti.

Примечательно, что участниками Суперпоула на этот раз стали пилоты шести разных команд. Ветеран ФЕ Себастьен Буэми добился лучшего результата в сезоне, став третьим – Деннису он уступил меньше одной десятой.

Вместе с ним со второго ряда борьбу в субботней гонке начнет Сержиу Сетте-Камара, тогда как победитель групповой стадии Андре Лоттерер не лучшим образом проехал круг в финале и остался только пятым.

Для победителя одной из гонок прошлого этапа Макси Гюнтера сессия закончилась досрочно после контакта с барьером в 15-м повороте.

Лидеры сезона, начинавшие борьбу в первой и второй группах, традиционно не смогли претендовать на высокие стартовые позиции. Сэм Берд будет на решетке 18-м, его преследователи Антонио Феликс да Кошта и Робин Фрейнс – 17-м и 22-м соответственно.

Двукратный чемпион серии Жан-Эрик Вернь, показавший лучшее время в утренней тренировке, и вовсе остался самым последним.

Результаты субботней квалификации Формулы Е в Лондоне