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Формула E / Лондон I Отчет о квалификации

Линн впервые в сезоне выиграл квалификацию Формулы Е

Автор:
, Ответственный редактор

Пилот Mahindra стал сильнейшим в субботней сессии на сыром лондонском асфальте

Линн впервые в сезоне выиграл квалификацию Формулы Е

Сезон электроформулы продолжился сдвоенным этапом в британской столице. Победителем квалификации на трассе, которая частично проходит внутри огромного ангара выставочного комплекса, стал Алекс Линн из Mahindra – для гонщика это первый поул в сезоне и второй в карьере после Нью-Йорка в 2017 году. 

На сыром асфальте Линн смог собрать три быстрых сектора, и хотя рекордным его время оказалось только на втором из них, по итогам круга Алекс на три десятых опередил Джейка Денниса из BMW Andretti.

Примечательно, что участниками Суперпоула на этот раз стали пилоты шести разных команд. Ветеран ФЕ Себастьен Буэми добился лучшего результата в сезоне, став третьим – Деннису он уступил меньше одной десятой. 

Вместе с ним со второго ряда борьбу в субботней гонке начнет Сержиу Сетте-Камара, тогда как победитель групповой стадии Андре Лоттерер не лучшим образом проехал круг в финале и остался только пятым. 

Для победителя одной из гонок прошлого этапа Макси Гюнтера сессия закончилась досрочно после контакта с барьером в 15-м повороте.

 

Лидеры сезона, начинавшие борьбу в первой и второй группах, традиционно не смогли претендовать на высокие стартовые позиции. Сэм Берд будет на решетке 18-м, его преследователи Антонио Феликс да Кошта и Робин Фрейнс – 17-м и 22-м соответственно. 

Двукратный чемпион серии Жан-Эрик Вернь, показавший лучшее время в утренней тренировке, и вовсе остался самым последним.

Результаты субботней квалификации Формулы Е в Лондоне

Позиция # Гонщик Команда Время Отрыв км/ч
1 94 United Kingdom Алекс Линн India Mahindra Racing 1'23.245   97.389
2 27 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 1'23.544 0.299 97.041
3 23 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 1'23.627 0.382 96.944
4 7 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 1'23.758 0.513 96.793
5 36 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 1'23.863 0.618 96.671
6 71 France Норман Нато Monaco Venturi 1'23.912 0.667 96.615
7 11 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 1'24.564 1.319 95.870
8 29 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 1'24.584 1.339 95.847
9 17 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 1'24.644 1.399 95.779
10 6 Sweden Джоэль Эрикссон United States Dragon Racing 1'24.695 1.450 95.722
11 20 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 1'24.820 1.575 95.581
12 99 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 1'24.847 1.602 95.550
13 33 Germany Рене Раст Germany Audi Sport Team Abt 1'24.913 1.668 95.476
14 5 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 1'25.101 1.856 95.265
15 88 United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team 1'25.104 1.859 95.262
16 48 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 1'25.198 1.953 95.157
17 13 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 1'25.279 2.034 95.066
18 10 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 1'25.366 2.121 94.969
19 8 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 1'25.398 2.153 94.934
20 37 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 1'25.911 2.666 94.367
21 22 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 1'25.932 2.687 94.344
22 4 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 1'26.009 2.764 94.259
23 25 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 1'26.168 2.923 94.085
24 28 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport  

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