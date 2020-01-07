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Формула E / Новость

Линн стал запасным пилотом Jaguar в Формуле Е

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Линн стал запасным пилотом Jaguar в Формуле Е
Автор:
, Редактор
7 янв. 2020 г., 16:29

Уже сейчас известно, что один из основных пилотов британского коллектива не сможет принять участие в китайском этапе электрического турнира. Правда, и новый запасной пилот Jaguar на старт этой гонки выходить не собирается.

Выступающая в Формуле Е заводская команда Jaguar объявила Алекса Линна своим запасным и тест-пилотом. Таким образом, 26-летний британец вернулся в коллектив, за который выступал в прошлом году – Линн тогда заменил Нельсона Пике, покинувшего Формулу Е по ходу сезона. Лучшим результатом пилота в итоге стало 7-е место на этапе в Берне.

В межсезонье на место Линна команда пригласила другого англичанина – Джеймса Каладо. Но уже сейчас известно, что Каладо не сможет выйти на старт китайского этапа Формула Е: британец является заводским пилотом Ferrari в гонках на выносливость и в конце марта будет принимать участие в этапе WEC в Себринге.

Однако Линн заменить Каладо в Китае не сможет – сам Алекс также выступает в WEC по полной программе, пилотируя Aston Martin класса GTE Pro. Таким образом, для выступления в китайской гонке Формулы Е команде Jaguar понадобится еще один, четвертый пилот.

Напомним, что пиком карьеры Алекса Линна была Формула 2, где британец за два сезона (2015 и 2016 годов) выиграл 5 гонок и дважды стал 6-м в общем зачете.

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Об этой статье

Серия Формула E , WEC
Пилоты Джеймс Каладо , Алекс Линн
Автор Алекс Калинаукас

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