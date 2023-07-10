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Формула E / Рим I Новость

Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е

По ходу предстоящего этапа в Риме российский пилот будет работать с командой NIO

Александр Кабановский
Автор:
Даниил Квят, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9

В регламенте электроформулы предусмотрены специальные сессии, по ходу которой за руль могут садиться только пилоты, никогда не выступавшие в чемпионате. 

Одна из них состоится в ближайшую пятницу на улицах Рима в преддверии очередного этапа, а в понедельник FIA опубликовала список тех, кто примет в ней участие. 

Вместе с чемпионом Ф2 Фелипе Друговичем и обладателем титула в мировом Туринге Яном Эрлаше в итальянскую столицу приедет и Даниил Квят. В апреле он уже пилотировал машину ФЕ в Берлине, а сейчас вновь объединит усилия с командой NIO. 

Весной россиянин так объяснял внимание к электрической серии: «Они интересна мне с прицелом на будущее. Формула Е уже доказала, что является очень сильным чемпионатом с упорной борьбой на трассе. Кроме того, эти гонки не похожи на другие: тут нужно уметь экономить энергию, причем делать это в правильные моменты – и атаковать тогда, когда это необходимо. Мне нравится этот вызов». 

Для основных участников ФЕ сдвоенный этап в Риме станет предпоследним в нынешнем сезоне – и может назвать имя нового чемпиона мира. 

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Даниил Квят, NIO 333 FE Team

Даниил Квят, NIO 333 FE Team

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

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