Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е

В регламенте электроформулы предусмотрены специальные сессии, по ходу которой за руль могут садиться только пилоты, никогда не выступавшие в чемпионате.

Одна из них состоится в ближайшую пятницу на улицах Рима в преддверии очередного этапа, а в понедельник FIA опубликовала список тех, кто примет в ней участие.

Вместе с чемпионом Ф2 Фелипе Друговичем и обладателем титула в мировом Туринге Яном Эрлаше в итальянскую столицу приедет и Даниил Квят. В апреле он уже пилотировал машину ФЕ в Берлине, а сейчас вновь объединит усилия с командой NIO.

Весной россиянин так объяснял внимание к электрической серии: «Они интересна мне с прицелом на будущее. Формула Е уже доказала, что является очень сильным чемпионатом с упорной борьбой на трассе. Кроме того, эти гонки не похожи на другие: тут нужно уметь экономить энергию, причем делать это в правильные моменты – и атаковать тогда, когда это необходимо. Мне нравится этот вызов».

Для основных участников ФЕ сдвоенный этап в Риме станет предпоследним в нынешнем сезоне – и может назвать имя нового чемпиона мира.

Даниил Квят, NIO 333 FE Team Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images