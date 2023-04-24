Квят объяснил, зачем приехал на тесты Формулы Е
В понедельник россиянин дебютирует за рулем электроформулы – в Берлине он станет участником сессии для новичков и будет работать с командой NIO. О своих целях и задачах гонщик рассказал в интервью Motorsport.com
Будучи чемпионом серии GP3, призером этапов Формулы 1 и марафонского чемпионата мира WEC, Даниил Квят, тем не менее, отвечает всем критериям для дебютантов Формулы Е.
Столь удачное сочетание позволило уфимцу стать одним из участников тестов, которые принимает в понедельник после завершившегося здесь сдвоенного этапа летное поле аэропорта Темпельхоф в немецкой столице.
Квят договорился с командой NIO 333, в нынешнем сезоне она занимает девятое место из 11 возможных
«Я впервые сяду за руль этой машины, – рассказал Даниил о своих целях и задачах. – Прежде всего мне будет важно провести тесты как можно продуктивнее и узнать о машине как можно больше. Для этого желательно проехать максимальное количество кругов, найти общий язык с машиной и почувствовать ее пределы».
Он добавил: «Никакой конкретной цели у меня нет, надо просто ездить и ездить, чтобы помочь команде».
Говоря о том, как вообще появилась возможность проехать в Формуле Е, Квят рассказал: «Мы сами начали переговоры с NIO – я и мои менеджеры, – и почувствовали интерес с их стороны. Мы пришли к выводу, что это будет хорошая возможность провести тесты вместе, получше узнать друг друга и посмотреть, что у нас получится».
Гонщик отметил, что максимально серьезно изучает Формулу Е, так как контракт заводского пилота Lamborghini, заключенный недавно, не запрещает ему выступление в других гонках.
«Мне интересна эта серия с прицелом на будущее, – признался Даниил. – Формула Е уже доказала, что является очень сильным чемпионатом с упорной борьбой на трассе. Кроме того, эти гонки не похожи на другие: тут нужно уметь экономить энергию, причем делать это в правильные моменты – и атаковать тогда, когда это необходимо. Мне нравится этот вызов.
Да, недавно я стал заводским пилотом Lamborghini, но рассматриваю возможность двух параллельных гоночных программ. Но для начала нужно как можно лучше провести предстоящие тесты».
Даниил Квят, NIO 333 FE Team, с сотрудником команды
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
На прямой вопрос о том, допускает ли он возвращение в Формулу 1, которую покинул в конце 2020 года, самый успешный россиянин в истории Больших Призов ответил, что пока не получал актуальных предложений – но вовсе не исключает их.
«Ты никогда не можешь этого знать, – объяснил Квят. – Порой жизнь преподносит самые невероятные сюрпризы.
Я считаю, что сейчас опытные гонщики особенно востребованы там. Посмотрите, как в последнее время показывают себя новички. Я бы сказал, что Формуле 1 не хватает действительно сильных дебютантов. Так что почему бы нет.
Но все же, моя главная задача сейчас – это работа с Lamborghini, у нас отличная программа. Также я открываю для себя Формулу Е, здесь тоже есть отличные возможности.
Так что мои мысли заняты теми историями, которые разворачиваются прямо сейчас. А если в будущем появятся новые возможности, мы с удовольствием их обсудим».
Еще одним участником тестов ФЕ в Берлине станет Роберт Шварцман, который днем ранее дебютировал за рулем Ferrari в соревнованиях GT и финишировал в Монце на восьмой позиции.
Интервью Нормана Фишера
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