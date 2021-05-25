Квят должен был принять участие в тестах Формулы Е. Но они сорвались

Российский пилот Даниил Квят планировал участие в тестах новичков в Формуле Е. Бывший пилот Формулы 1 должен был поработать с командой Nissan e.dams.

Предполагалось, что ежегодные тесты пройдут в апреле в Валенсии. Однако из-за перестановок в календаре этот этап получился сдвоенным и места для тестов в нем не нашлось. В итоге, сорвались пробные заезды в серии для Квята и еще нескольких пилотов.

По данным The Race, кроме россиянин поучаствовать в тестах должен был протеже Ferrari Каллум Илотт, гонщик Формулы 2 Джехан Дарувала и Оливер Джарвис из IMSA.

Ранее тесты новичков неоднократно становились для пилотов первым шагом к попаданию в ФЕ. Через них прошли Ник Кэссиди, Нико Мюллер, Максимиллиан Гюнтер и Сержиу Сетте Камара.