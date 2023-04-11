Квят дебютирует на тестах Формулы Е

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В понедельник после этапа Формулы Е трасса на летном поле аэропорта «Темпельхоф» примет тесты новичков – одним из них станет Даниил Квят.

Уфимец в последний раз выступал в формульной гонке в декабре 2020 года, когда провел свой финальный Гран При Ф1 за AlphaTauri. После этого он участвовал в шинных тестах Ф1 в составе Alpine.

Как пишет сетевое издание The Race, Квят уже провел подгонку сиденья на базе команды NIO, а предстоящие тесты станут для него возможностью оценить технику ФЕ с прицелом на возможное продолжение карьеры.

В июле Формула Е проведет еще одни тесты на трассе в Риме. Велика вероятность, что Квят примет в них участие.

В нынешнем сезоне гонщик выступает в марафонском чемпионате мира WEC за Prema – дебютный этап сезона в американском Себринге они с партнерами по экипажу завершили третьими в своем классе LMP2.

Ранее Даниил вел переговоры с командами Mahindra и Dragon Racing, но ни разу не управлял машиной ФЕ.

Еще одним участником тестов в Берлине, которые пройдут 24 апреля, станет другой экс-пилот Формулы 1 Джек Эйткен. Также список может пополнить Роберто Мери.