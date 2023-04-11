Квят дебютирует на тестах Формулы Е
Российский пилот сядет за руль электроформулы в Берлине, гонщику предстоит работать с командой NIO 333
В понедельник после этапа Формулы Е трасса на летном поле аэропорта «Темпельхоф» примет тесты новичков – одним из них станет Даниил Квят.
Уфимец в последний раз выступал в формульной гонке в декабре 2020 года, когда провел свой финальный Гран При Ф1 за AlphaTauri. После этого он участвовал в шинных тестах Ф1 в составе Alpine.
Как пишет сетевое издание The Race, Квят уже провел подгонку сиденья на базе команды NIO, а предстоящие тесты станут для него возможностью оценить технику ФЕ с прицелом на возможное продолжение карьеры.
В июле Формула Е проведет еще одни тесты на трассе в Риме. Велика вероятность, что Квят примет в них участие.
В нынешнем сезоне гонщик выступает в марафонском чемпионате мира WEC за Prema – дебютный этап сезона в американском Себринге они с партнерами по экипажу завершили третьими в своем классе LMP2.
Ранее Даниил вел переговоры с командами Mahindra и Dragon Racing, но ни разу не управлял машиной ФЕ.
Еще одним участником тестов в Берлине, которые пройдут 24 апреля, станет другой экс-пилот Формулы 1 Джек Эйткен. Также список может пополнить Роберто Мери.
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