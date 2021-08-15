Воскресную гонку Формулы Е в Берлине с поула начнет Вандорн
Большинство претендентов на чемпионский титул начнут последнюю гонку сезона из второго десятка
Стоффель Вандорн, выступающий за команду Mercedes, выиграл квалификацию решающей гонки чемпионата Формулы Е, которая сегодня состоится в берлинском аэропорту Темпельхоф. В т.н. суперпоуле бельгиец (который ранее стал самым быстрым по ходу группового этапа) на 0,131 секунды опередил ближайшего преследователя, Оливера Роуленда из Nissan e.Dams.
Примечательно, что из претендентов на чемпионский титул в финальный сегмент квалификации, где разыгрывались 6 первых мест на стартовой решетке, смог пробиться только Митч Эванс из команды Jaguar. Новозеландец, который занимает в общем 4-е место с отставанием в 5 очков от лидирующего Ника де Вриса (и следовательно, на первом этапе квалификации выезжал на трассу в первой, наименее удобной группе), начнет сегодняшнюю гонку с 3-й позиции.
Сам лидер чемпионата показал в квалификации 13-й результат, его ближайший преследователь, Эдоардо Мортата из Venturi – 11-й. Впрочем, при крайне небольших разрывах по очкам среди лидеров судьбу титула вполне может решить развитие событий в конце первого и даже во втором десятке.
Читайте также:
Результаты суперпоула
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Стоффель Вандорн
|Mercedes
|2
|Оливер Роуленд
|DAMS
|0.131
|0.131
|3
|Митч Эванс
|Jaguar Racing
|0.216
|0.085
|4
|Александр Симс
|Mahindra Racing
|0.247
|0.031
|5
|Том Бломквист
|NIO Formula E Team
|0.312
|0.065
|6
|Норман Нато
|Venturi
|Полные результаты
Результаты группового этапа
Предыдущая новость
Формула Е: 14 претендентов на титул перед последней гонкой!
Следующая новость
Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год