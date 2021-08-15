Воскресную гонку Формулы Е в Берлине с поула начнет Вандорн

Стоффель Вандорн, выступающий за команду Mercedes, выиграл квалификацию решающей гонки чемпионата Формулы Е, которая сегодня состоится в берлинском аэропорту Темпельхоф. В т.н. суперпоуле бельгиец (который ранее стал самым быстрым по ходу группового этапа) на 0,131 секунды опередил ближайшего преследователя, Оливера Роуленда из Nissan e.Dams.

Примечательно, что из претендентов на чемпионский титул в финальный сегмент квалификации, где разыгрывались 6 первых мест на стартовой решетке, смог пробиться только Митч Эванс из команды Jaguar. Новозеландец, который занимает в общем 4-е место с отставанием в 5 очков от лидирующего Ника де Вриса (и следовательно, на первом этапе квалификации выезжал на трассу в первой, наименее удобной группе), начнет сегодняшнюю гонку с 3-й позиции.

Сам лидер чемпионата показал в квалификации 13-й результат, его ближайший преследователь, Эдоардо Мортата из Venturi – 11-й. Впрочем, при крайне небольших разрывах по очкам среди лидеров судьбу титула вполне может решить развитие событий в конце первого и даже во втором десятке.

Результаты суперпоула

Результаты группового этапа