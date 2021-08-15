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Формула E / Берлин II Отчет о квалификации

Воскресную гонку Формулы Е в Берлине с поула начнет Вандорн

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, главный редактор

Большинство претендентов на чемпионский титул начнут последнюю гонку сезона из второго десятка

Воскресную гонку Формулы Е в Берлине с поула начнет Вандорн

Стоффель Вандорн, выступающий за команду Mercedes, выиграл квалификацию решающей гонки чемпионата Формулы Е, которая сегодня состоится в берлинском аэропорту Темпельхоф. В т.н. суперпоуле бельгиец (который ранее стал самым быстрым по ходу группового этапа) на 0,131 секунды опередил ближайшего преследователя, Оливера Роуленда из Nissan e.Dams.

Примечательно, что из претендентов на чемпионский титул в финальный сегмент квалификации, где разыгрывались 6 первых мест на стартовой решетке, смог пробиться только Митч Эванс из команды Jaguar. Новозеландец, который занимает в общем 4-е место с отставанием в 5 очков от лидирующего Ника де Вриса (и следовательно, на первом этапе квалификации выезжал на трассу в первой, наименее удобной группе), начнет сегодняшнюю гонку с 3-й позиции.

Сам лидер чемпионата показал в квалификации 13-й результат, его ближайший преследователь, Эдоардо Мортата из Venturi – 11-й. Впрочем, при крайне небольших разрывах по очкам среди лидеров судьбу титула вполне может решить развитие событий в конце первого и даже во втором десятке.

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Результаты суперпоула

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes    
2 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 0.131 0.131
3 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 0.216 0.085
4 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 0.247 0.031
5 United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team 0.312 0.065
6 France Норман Нато Monaco Venturi    
Полные результаты

Результаты группового этапа 

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes    
2 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 0.033 0.033
3 France Норман Нато Monaco Venturi 0.128 0.095
4 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 0.209 0.081
5 United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team 0.238 0.029
6 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 0.405 0.167
7 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 0.410 0.005
8 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 0.422 0.012
9 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 0.428 0.006
10 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 0.436 0.008
11 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 0.461 0.025
12 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 0.472 0.011
13 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 0.484 0.012
14 United Kingdom Алекс Линн India Mahindra Racing 0.486 0.002
15 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 0.499 0.013
16 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 0.512 0.013
17 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 0.531 0.019
18 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 0.549 0.018
19 Germany Рене Раст Germany Audi Sport Team Abt 0.590 0.041
20 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 0.622 0.032
21 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 0.647 0.025
22 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 0.687 0.040
23 Sweden Джоэль Эрикссон United States Dragon Racing 0.783 0.096
24 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 1.302 0.519
Полные результаты

 

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