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Кубица нашел для Формулы Е неприличное сравнение

Роберт рассказал, почему отклонил уже множество предложений выступать в разных электрогонках

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Роберт Кубица

Роберт Кубица окончательно распрощался с формулой 1 в конце 2021 года, чтобы сконцентрироваться на «длинных» гонках. В этом сезоне 38-летний поляк выиграл титул чемпиона в классе LMP2 марафонской серии WEC, а в 2024-м его ждут выступления на гиперкаре Ferrari.  

Недавно Роберт стал гостем подкаста Gurulandia, где разговор зашел о многообразии автоспортивных классов и растущей популярности серий, где в качестве движителя используется электромотор. Самой известной из них является Формуле Е, недавно получившая статус чемпионата мира. 

«Не могу сказать, что я имею что-то против электрических гонок, – начал Кубица. – На самом деле, меня регулярно зовут туда, и я уже потерял из-за отказов кучу денег.  

Но мой ответ – нет. Гоночная машина должна быть громкой. Знаете, может это прозвучит грубовато, но гонки без рева – это как пользоваться надувной куклой. 

Они должны пахнуть бензином. Помню, в 2006 году (в год дебюта в Ф1 – прим.ред.) я вышел на пит-лейн, и мимо проехал Фернандо Алонсо. И я ощутил тот самый аромат, который отлично помнил еще со времен картинга».

Кто будет партнерами Роберта Кубицы по экипажу гиперкара Ferrari 499P в 2024 году, пока неизвестно. Есть весомые основания полагать, что вместе с поляком поедет резервист Скудерии в Ф1 Роберт Шварцман. 

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Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images

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