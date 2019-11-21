Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов

В чемпионате электрических формул внимание на себя обращают прежде всего машины. Они футуристично выглядят, необычно звучат и получают на удивление мало повреждений даже в весьма жестких авариях.

На гонщиков же часто смотрят без особо восхищения: многим кажется, что тут собрались сплошь неудачники, которые не смогли попасть в Формулу 1 или как следует закрепиться в чемпионате мира. И если обойтись без экивоков, так оно в целом и есть.

Однако это вовсе не значит, что тут все заняты исключительно кусанием локтей и воспоминаниями о лучших днях, а в гонках едут спустя рукава. Наоборот, Формула Е помогает лучше разглядеть и достаточно быстрых, и весьма ярких пилотов, которые в Ф1 были заслонены мегазвездами вроде Феттеля и Хэмилтона. А меньший уровень корпоративного официоза позволяет увидеть и услышать то, что в чемпионате мира сложно себе представить.

Мы выбрали пять гонщиков Формулы Е, которые максимально здорово объединяют в себе нужные пилоту качества с умением стать героем вирусного видео.

Лукас ди Грасси (выступает за команду Abt Audi)

Бразилец является самым опытным гонщиком Формулы Е. Он пилотирует электрические машины с 2012 года – хотя первая гонка турнира состоялась только в 2014-м. Как так? Очень просто: ди Грасси был основным тест-пилотом проекта и принимал наиболее активное участие в испытаниях электроформул, начиная с самых первых прототипов.

Может быть, отсюда и наиболее заметное достоинство Лукаса – умение экономить заряд аккумуляторов. Не раз это помогало спортсменов оказываться среди лидеров в безнадежной, казалось бы, ситуации – когда из-за неудачной квалификации или столкновений на первом круге гонщик оказывался в хвосте пелотона.

Фото: Alastair Staley / Motorsport Images

Появление автомобиля безопасности ближе к середине гонки позволяло ди Грасси раньше соперников заехать в боксы для смены машины (на болидах первого поколения заряда батарей хватало только на полгонки), снова догнать пелотон и выйти в лидеры, когда на пит-стоп поедут все остальные. Но в этом случае во второй половине гонки заряд приходилось тратить очень аккуратно. И дважды в таких ситуациях Лукасу удавалось на последнем проценте доехать до финиша первым или вторым. А в прошлом сезоне в Мехико ближе к финишу опустели батареи на трех из четырех болидов лидирующей группы. И кто же единственным пересек линию полным ходом? Конечно, ди Грасси.

Кстати, 2012-й стал в карьере пилота вдвойне судьбоносным. В том году Лукас не только влился в команду Формулы Е, но и стал заводским гонщиком Audi. C тех пор он не изменяет немецкой марке: дважды стал призером «24 часов Ле-Мана», а потом принес титул в электрической формуле команде Abt Audi, за которую выступает до сих пор.

Себастьен Буэми (выступает за команду Nissan e.dams)

Транслируя радиопереговоры гонщиков с командой, организаторы запикивают наиболее грубые выражения, без которых не обходится ни один мало-мальски эмоциональный пилот. Но в Формуле Е есть одно исключение – Буэми. Радиообмен в команде Nissan e.dams ведется по-французски – а выявить бранные слова на языке Дюма и Леклера режиссеры трансляций успевают не всегда.

На кого же матерится Буэми? Если кратко, то на всех подряд. Причем не только за рулем. Одним из наиболее знаменитых эпизодов стала истерика Себастьена в Монреале два года назад. Сражаясь в чемпионате с Лукасом ди Грасси, швейцарец не лучшим образом провел предпоследнюю гонку, по ходу которой и сам кое-кому наподдал, и от других получил.

После гонки в закрытом парке Себ так торопился высказать накипевшее, что накинулся на ни в чем не повинного Антониу Феликса да Кошту, перепутав того с напарником. Сразу же после этого свое получили Робин Фрейнс и Даниэль Абт. Негодование Себастьена было вызвано конкретными гоночными эпизодами – но со стороны это выглядело, как будто пилот бросается на всех подряд.

На трассе Себ тоже не особо стесняется. Обидевшись на соперника, резко сбросить ход у него перед носом, не боясь получить внушительный пинок? Было. Получив от судей предписание вернуть позицию Жерому Д'Амброзио, замедлиться и блокировать бельгийца, чтобы сначала обоих прошел напарник Буэми? И такое случалось.

Но не стоит думать, что Себастьен может только толкаться и психовать. В 2016 году в Буэнос-Айресе швейцарец прорвался с последней стартовой позиции на второе место – причем исключительно с помощью скорости и разумной агрессии. С этой точки зрения Себ – полная противоположность ди Грасси: в энергосбережении не силен, но когда надо выжать из машины максимум, не оглядываясь на расход – зовите Буэми.

В третьем сезоне Формулы Е швейцарец выдал уникальную по меркам турнира серию из 6-ти побед в 8-ми гонках. А потом умудрился уступить победу в чемпионате все тому же ди Грасси. Одним словом, если вам в гонках не хватает перца – лидер команды Nissan e.dams отсыплет его с горкой!

Фото: Sam Bagnall / Motorsport Images

Жан-Эрик Вернь (выступает за команду DS Techeetah)

Первый в истории Формулы Е обладатель двух чемпионских титулов прославился еще и тем, что в одном из первых интервью в качестве пилота электрической формулы не сумел внятно объяснить, как попал в чемпионат. А на вопрос об отличиях ФЕ от Ф1 ответил весьма лаконично: «На 200 килограммов тяжелее и на 600 сил слабее – вот и все».

С первых же сезонов Вернь проявил себя настоящим бойцом – особенно часто сходился он с Нельсиньо Пике. Не зря же самая зрелищная авария в карьере бразильца (на гонке этого года в Мехико) случилась, когда Пике налетел именно на машину француза.

Жан-Эрик способен ехать быстро и с умом, но рыцарем без страха и упрека его назвать сложно. Особенно всем запомнился прошлогодний финал в Нью-Йорке, где решалась судьба очередного титула.

Фото: Alastair Staley / Motorsport Images

На старте субботней гонки Вернь попал в мини-завал, причем на пару со своим напарником Андре Лоттерером. После того как Жан-Эрик побывал в боксах и отстал от лидеров на круг, французу пришелся бы очень кстати выезд автомобиля безопасности. Но судьи выпускать сэйфти-кар не торопились. Некоторое время Вернь жаловался команде по радио на некие опаснейшие обломки, а потом выдал: мол, скажите Андре, пусть еще куда-нибудь влетит и перегородит трассу. К счастью, инженеры DS Techeetah были достаточно благоразумны, чтобы не пойти на поводу у пилота и не устроить очередной крашгейт.

Антониу Феликс да Кошта (выступает за команду DS Techeetah)

На старте прошлого сезона португалец в прямом эфире продемонстрировал всем, что паркуется как блондинка. Пилот не сумел ровно поставить свой болид на стартовой решетке – а когда неумело сдал назад, машина встала еще более криво. Судей это, правда, не смутило. А гонщику – не помешало выиграть заезд.

В молодости Антониу был очень многообещающим пилотом, который вдобавок пользовался поддержкой Red Bull. Он, кстати, полтора года делил квартиру с Даниилом Квятом – и утверждает, что научил россиянина готовить, выработал в нем вкус к хорошей музыке, да еще и с приятной девушкой свел (было это за четыре года до встречи Даниила с Келли Пике). Но закончилось все тем, что Квят в 2014 году получил место в Toro Rosso, на которое уже вовсю сватали именно да Кошту. Впрочем, португалец был сам виноват, в решающий момент не сумев стать чемпионом в Формуле Renault 3.5 (а Квят очень вовремя взял титул в GP3).

Фото: Malcolm Griffiths / Motorsport Images

В Формуле Е история повторилась. Да Кошта тут с первого сезона, в своей третьей гонке он одержал победу – но потом в течение четырех лет не мог даже подняться на подиум. На этом фоне не особо удивило развитие событий в прошлом сезоне: Антониу выиграл первую гонку, на второй в борьбе за победу столкнулся с товарищем по команде – и в итоге стал только шестым в общем зачете.

Тем не менее, когда этой осенью у Жана-Эрика Верня спросили, кого он хочет видеть своим напарником, француз назвал именно да Кошту. Может быть, двукратный чемпион рассчитывает, что не особо успешный в прошлом напарник не составит ему конкуренции. Но сам напарник наверняка рассчитывает, что на чемпионском болиде сразу же начнет бороться за чемпионство. Кто из них прав – выяснится достаточно скоро.

Андре Лоттерер (выступает за команду Porsche)

К моменту своего дебюта в Формуле Е Андре Лоттерер считался весьма зрелым пилотом. В конце концов, три победы в «24 часах Ле-Мана» – это серьезное достижение. Что не помешало немцу стать одним из наиболее скандальных гонщиков.

В первой гонке в новой серии Андре устроил аварию и намертво заблокировал своей машиной трассу – что испортило день не одному пилоту. Три гонки спустя, когда две машины DS Techeetah оказались в лидерах и ехали к первому в истории коллектива дублю, занимавший второе место Лоттерер удумал атаковать напарника (Верня) – и в какой-то момент дело даже дошло до контакта.

Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Настоящим же звездным часом Лоттерера стала прошлогодняя гонка в Париже. Там Андре сначала излишне агрессивно отбивался от атак ди Грасси – но не слишком цензурные комментарии Лукаса на эту тему можно списать на его латиноамериканский темперамент. А вот позже в борьбе с Сэмом Бердом немец удивил всех. Даже когда в конце гонки на его болиде полностью разрядилась батарея и машина просто катилась по инерции, Лоттерер пытался заблокировать соперника – и в итоге все закончилось аварией.

Впрочем, репутацию пилота все эти истории особо не подпортили. Особенно если говорить о репутации Лоттерера в гоночном отделении Porsche: когда дело дошло до выбора гонщиков для дебюта в Формуле Е, Андре позвали, не думая. Так что, теперь немец не обязан послушно ехать следом за Вернем. Поможет ли это в нынешнем сезоне прибавить к уже имеющимся в активе Лоттерера нескольким вторым местам первую победу?