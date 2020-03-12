Коронавирус помог Да Коште поставить Формулу Е в пример Ф1
Лидер электрического чемпионата похвалил организаторов турнира за решительность в вопросе отмены гонок в условиях глобальной пандемии
Организаторы чемпионата Формулы Е отреагировали на ситуацию с распространением коронавируса раньше и быстрее, чем представители многих других турниров. К настоящему моменту они отменили один этап (в Китае) и еще два перенесли на неопределенный срок.
На фоне неясной ситуации с проведением Гран При Австралии португалец Антониу Феликс да Кошта – один из пилотов Формулы Е – поспешил похвалить организаторов «своего» турнира.
«Именно это сейчас необходимо, – написал у себя в твитере да Кошта, комментируя слухи о планах Формулы Е отменить еще две гонки и таким образом прервать сезон на три месяца. – Это имеет значение отнюдь не только для спорта. Как всегда, Формула Е на шаг впереди других. Мы должны помочь справиться с кризисом. И это не потому, что я лидирую в чемпионате – нам еще немало гонок надо проехать, только не сейчас».
Если следующий этап Формулы Е действительно пройдет только в июне в Берлине, а «перенесенные» гонки в итоге будут отменены, до конца сезона участникам предстоит выступить еще в четырех гонках. За которые ситуация в общем зачете вполне может радикально поменяться.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула E
|Пилоты
|Антониу Феликс да Кошта
|Автор
|Кирилл Качнов
Коронавирус помог Да Коште поставить Формулу Е в пример Ф1
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