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Формула E / Новость

Коронавирус помог Да Коште поставить Формулу Е в пример Ф1

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Коронавирус помог Да Коште поставить Формулу Е в пример Ф1
Автор:
, Главный редактор
12 мар. 2020 г., 17:35

Лидер электрического чемпионата похвалил организаторов турнира за решительность в вопросе отмены гонок в условиях глобальной пандемии

Организаторы чемпионата Формулы Е отреагировали на ситуацию с распространением коронавируса раньше и быстрее, чем представители многих других турниров. К настоящему моменту они отменили один этап (в Китае) и еще два перенесли на неопределенный срок. 

На фоне неясной ситуации с проведением Гран При Австралии португалец Антониу Феликс да Кошта – один из пилотов Формулы Е – поспешил похвалить организаторов «своего» турнира. 

«Именно это сейчас необходимо, – написал у себя в твитере да Кошта, комментируя слухи о планах Формулы Е отменить еще две гонки и таким образом прервать сезон на три месяца. – Это имеет значение отнюдь не только для спорта. Как всегда, Формула Е на шаг впереди других. Мы должны помочь справиться с кризисом. И это не потому, что я лидирую в чемпионате – нам еще немало гонок надо проехать, только не сейчас». 

Если следующий этап Формулы Е действительно пройдет только в июне в Берлине, а «перенесенные» гонки в итоге будут отменены, до конца сезона участникам предстоит выступить еще в четырех гонках. За которые ситуация в общем зачете вполне может радикально поменяться.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула E
Пилоты Антониу Феликс да Кошта
Автор Кирилл Качнов

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